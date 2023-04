L’agenda di Siena News – Ecco cosa fare per Pasqua

Al via il festival di Pasqua a Montepulciano

A Montepulciano il festival di Pasqua fino al 24 aprile con 14 appuntamenti prevalentemente nei fine-settimana (programma completo qui). “A fare da filo conduttore del festival di quest’anno, di cui è ideatrice e motore Eleonora Contucci, il titolo “Notte, sogni, risvegli”. La notte, con i suoi misteri seducenti, è il mondo della pace e del desiderio, ma anche dello smarrimento e dell’oscurità; il sogno è rivelatore e profetico, ma anche perturbante e ingannevole; sta a noi contribuire a costruire un nuovo risveglio, una rinascita”, spiegano gli organizzatori. Nel primo fine-settimana, dopo un concerto cameristico con i Maestri e gli allievi del festival So.No.Ro. sabato 8 aprile alle 11 al palazzo Contucci, torna l’ensemble zurighese dei Baroccoli con due concerti barocchi: domenica 9 aprile alle 21 al Duomo di Pienza e lunedì 10 aprile alle 17 ala Chiesa del Gesù di Montepulciano. Tutte le informazioni e le spiegazioni su come fare una donazione si trovano cliccando qui

“Lo gradireste un goccio di VIn Santo?” a Montefollonico il 15 e il 16 aprile

Il Vin Santo è protagonista a Montefollonico, località nel comune di Torrita di Siena, dove sabato 15 e domenica 16 aprile si svolge la 18esima edizione di “Lo gradireste un goccio di Vin Santo?”. “Lo gradireste un goccio di Vin Santo?” prevede un fitto programma di iniziative nel borgo di Montefollonico, tra punti per la degustazione e visite guidate del centro storico. Novità di quest’anno sono l’inaugurazione al palazzo Pretorio della mostra “I vetri di Montefollonico”, spazio che raccoglie i reperti provenienti da un’antica vetreria attiva a Montefollonico dal 1600 a metà 1800 (sabato 15, alle 11). Dettagli qui

Dieci artisti internazionali e focus sulle opere della collezione. Les Fleurs della fotografa parigina Sophie Le Gendre

Con la mostra “Fiori nel nome dell’ape”, che inaugura sabato 8 aprile, alle 18, il Castello di Meleto 1256 – a Gaiole in Chianti – inizia un nuovo percorso di valorizzazione del territorio in collaborazione con Elena Conti, con quattro diversi appuntamenti artistici che si svolgeranno nel corso 2023, dedicati a temi di particolare interesse per la struttura. Vernissage sabato 8 aprile, alle 18. Drink di benvenuto e degustazione di olio vino e miele del Castello. Se la stagione lo permette, visita ai maestosi spazi esterni del Castello, per poi entrare nelle sale storiche. Durante il tour incontro con gli artisti presenti che racconteranno ai visitatori le proprie opere.

La Pinacoteca Nazionale di Siena sarà aperta per Pasqua e Pasquetta

La Pinacoteca sarà aperta nei giorni di Pasqua e Pasquetta dalle 9 alle 13.30. Il museo ha inoltre anticipato l’imminente rientro nelle sale museali del Crocifisso di Ambrogio Lorenzetti, a seguito di un importante intervento di restauro iniziato circa due anni fa grazie al contributo di Friends of Florence, che gli ha restituito una leggibilità precedentemente compromessa, seguendo tutti i crismi del restauro conservativo.

Università di Siena, torna la “Lezione Tabucchi”

Per ricordare la figura di Antonio Tabucchi, grande scrittore che ha insegnato a lungo all’Università di Siena, il Dipartimento di Filologia e critica delle letterature antiche e moderne, per il decennale della sua scomparsa nel 2022, ha dato il via a delle iniziative a cadenza annuale. Nel pomeriggio del 12 aprile, con inizio alle 15, si terrà la seconda lezione a lui dedicata, che avrà come titolo “Per un ritratto dell’artista da giovane: il primo Tabucchi”. Ospite di quest’anno sarà Thea Rimini, dell’Università belga di Mons, che proporrà un intervento sulle prime prove narrative di Tabucchi. L’iniziativa si terrà presso l’Aula Magna di via Fieravecchia 19 a Siena, dove Tabucchi teneva i suoi corsi di Lingua e letteratura portoghese. I lavori saranno introdotti dal direttore del dipartimento, professor Pierluigi Pellini. Sarà possibile partecipare anche a distanza collegandosi all’indirizzo pubblicato sul sito di Ateneo.