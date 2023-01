L’agenda di Siena News – Arriva la Befana, lungo le vie del centro storico parata tra elfi e trampolieri

Al Vicolo del Natale arriva la Befana. Lungo le vie del centro storico parata tra elfi e trampolieri

A seguito del grande successo riscosso nei giorni scorsi da Babbo Natale e i suoi elfi, il Vicolo del Natale n. 22 di CRI Siena (via del Poggio 22), sta proseguendo la rassegna dedicata alle feste con la Regina dei Ghiacci che tutti i pomeriggi dalle 16,30 alle 19, racconta storie affascinanti sulla Lapponia (mondo di Babbo Natale) ai bambini che vanno a trovarla. Alla fine di ogni storia, non possono mancare qualche caramella e dei lavoretti fatti nel laboratorio degli elfi che i bimbi si possono portare a casa per un ricordo di questa esperienza. Appuntamento con la Befana domani, 6 gennaio (dalle 15 alle 19) sarà una giornata particolare, non solo arriverà la Befana, ma proprio con Croce Rossa Siena, l’associazione Noi Siena, l’associazione Crea e Dimostra, grazie al supporto del Comune di Siena, nei locali di via del Poggio 22, verranno donati, all’interno del progetto Spesa Sospesa, regali per i bimbi delle famiglie che fanno parte dello stesso progetto. Tutti i bambini che parteciperanno all’evento di domani pomeriggio troveranno un pensiero da parte della Befana.Alle 17,30 di domani grande sorpresa per tutte le famiglie. Dalla sede di CRI in via del Poggio 22, partirà una grande parata che vedrà tutti i protagonisti di questo Vicolo del Natale n22, Babbo Natale, la Regina dei Ghiacci, la Befana, gli Elfi, i trampolieri e tutti i bimbi, sfileranno per le vie del centro fino a raggiungere Piazza del Campo dove rivolgeranno uno speciale saluto alla Befana dei Vigili del Fuoco. Ricordiamo che fino a domani, 6 gennaio, sarà a disposizione dei cittadini, lo speciale presepio per Siena, realizzato dai più famosi artisti di San Gregorio Armeno.

Il concerto itinerante dell’Orchestra Bandão arriva per le vie del centro storico di Siena

Nel pomeriggio del 6 gennaio arriva il progetto musicale dell’orchestra di percussioni Bandão. Un concerto itinerante con le sonorità della tradizione musicale italiana mescolata ai ritmi di paesi e mondi lontani. Partenza dalla Lizza, verso via del Sasso di San Bernardino, via Montanini fino a piazza Salimbeni. Da lì Banchi di Sopra, via di Città per arrivare a Piazza del Campo. Il gruppo si dirigerà poi lungo via di Pantaneto per finire il giro in piazza Tolomei.

Sarteano torna in Piazza XXIV Giugno la “Tombola della Befana”

“Sarteano Paese dei Presepi”. Questo il programma nel dettaglio del weekend: venerdì 6 gennaio, alle 16, Tombola della Befana in Piazza XXIV Giugno a cura della Giostra del Saracino e, alle 18.30, “La Befana vien… cantando!” canti del Gruppo Vocale Consonanti al Teatro comunale degli Arrischianti. Sabato 7 gennaio, alle 19, nella Chiesa San Francesco in Piazza Bargagli, concerto degli “Ottoni per caso”. Infine, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio, dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19, in Corso Garibaldi 16, “Pesca di beneficienza per grandi e piccini” a cura di SarteanoViva. A Sarteano, “Paese dei Presepi”, fino all’8 gennaio sarà possibile visitare il percorso diffuso nel borgo “L’Arte nella Natività”. L’itinerario della mostra è fruibile venerdì 6 gennaio, sabato 7 gennaio e domenica 8 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, con partenza dalla Sala Mostre comunale di Piazza Bargagli; i presepi delle contrade, invece, venerdì 6 gennaio dalle 11 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Tutte le info sul calendario “Sarteano Paese dei Presepi” e sugli orari d’apertura dei musei sarteanesi sono reperibili su Sarteanoliving.com – telefono: 0578269204.

Chianciano Terme, al Teatro Caos c’è “Saluti dalla Terra”, sulla questione ambientale

Al Teatro Caos di Chianciano Terme sabato 7 gennaio alle ore 21.15 va in scena “Saluti dalla Terra”, lo spettacolo firmato dalla Compagnia Teatro dell’Orsa che affronta i temi del cambiamento climatico e della giustizia sociale.

Il prossimo appuntamento nella programmazione curata da Lst Teatro a Chianciano Terme è una pièce dedicata alla consapevolezza sullo stato di salute del pianeta che abitiamo. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0578 321101 o consultare il sito www.lst-teatro.it.

A Chiusi arriva la mostra fotografica “Net-Zero Transition. Un futuro sostenibile per le prossime generazioni”

Sabato 7 gennaio alle ore 8 presso la sala Conferenze San Francesco a Chiusi verrà inaugurata la mostra di Simone Tramonte “Net-Zero Transition. Un futuro sostenibile per le prossime generazioni”. La mostra rientra all’interno dell’evento Diaframmi Chiusi no-stop ed è organizzata dall’associazione Flashati Cinefotolub con il patrocinio del Comune di Siena, della Regione Toscana e di Legambiente. La mostra diffusa vedrà le foto esposte in alcuni dei punti più caratteristici del centro storico. All’inaugurazione sarà presente anche il fotografo Tramonte.

Alle Serre di Rapolano una giornata ricca di appuntamenti e il saluto al grande Gigi Proietti

Domenica 8 gennaio a Rapolano Terme si chiude il cartellone di eventi natalizi. Alle ore 9 dal Parco dell’Acqua partirà la passeggiata di circa 10 chilometri organizzata dal Gruppo sportivo ‘Riccardo Valenti’ lungo il percorso storico ambientalista all’interno del comune di Rapolano Terme. Per iscriversi è possibile chiamare il numero 335-5836270. Nel pomeriggio, alle ore 18, al Teatro “G. Verdi” di Serre di Rapolano prenderà il via la serata culturale ‘Preferisco il paradiso’ dedicata a Gigi Proietti e organizzata dall’Associazione Filarmonica “G. Verdi”. Nel corso dell’appuntamento, sarà presentato il libro ‘Gigi Proietti. Archeologia della risata’ curato da Paola Dei e Franco Mariottini, prima di lasciare spazio a un’apericena con una mostra ritrattistica, proiezioni e letture tratte dagli spettacoli e dai film più celebri del grande attore romano. La serata vedrà la presenza del Maestro Vince Tempera, noto compositore, direttore di orchestra e autore di centinaia di colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema italiano, comprese le pellicole che hanno visto protagonista Gigi Proietti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile chiamare il numero 338-9131002.

Al Teatro del Popolo di Rapolano Terme torna la rassegna “Il teatro incantato”

Domenica 8 gennaio al Teatro del Popolo di Rapolano Terme torna la rassegna di teatro per ragazzi “Il teatro incantato”. L’appuntamento è alle ore 17 con “La valigia delle storie”, di e con Caterina Cidda Maldesi e musiche dal vivo curate da Matteo Croce alla chitarra. Lo spettacolo racconta delle storie che escono dallo strumento magico della Valigia. Ogni storia è a modo suo, ma tutte interagiscono con il piccolo pubblico che si trovano davanti attraverso burattini, pupazzi, scatole, oggetti strani che diventano dei personaggi e la musica di Matteo Croce.