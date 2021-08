L’agenda di Siena News – Domani Cetona e la Toscana festeggiano Diana Bacosi

Domani Cetona e la Toscana festeggiano Diana Bacosi

“Uno splendido argento olimpico per la nostra Diana Bacosi, dopo la finale della prova individuale di skeet. Diana si conferma ai vertici della specialità olimpica di tiro a volo. Una grande soddisfazione per Diana, per la sua famiglia e per tutta la comunità di Cetona”, queste le parole del sindaco di Cetona, Roberto Cottini, pochi istanti dopo la conquista di Diana Bacosi della medaglia d’argento nel tiro a volo “Skeet” ai Giochi Olimpici di Tokio 2020. Cetona si appresta ad onorare la campionessa olimpica con una “festa” straordinaria nella piazza principale del borgo senese, piazza Garibaldi, domani, martedì 31 agosto alle ore 21.00. Saranno presenti tutte le autorità.

Giovedì 2 settembre omaggio a Dante in Piazza del Campo

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante una nuova creazione che unisce il teatro all’arte di strada. Lo spettacolo ‘Paolo + Francesca’ si terrà all’interno del cartellone estivo dei Teatri di Siena. Lo spettacolo si terrà giovedì 2 settembre, alle 21.30, in Piazza del Campo con la regia Dimitri Frosali, a produzione Arca Azzurra in collaborazione con la compagnia La Barraca. Protagonista della performance sarà il fuoco, elemento che richiama il viaggio dantesco, unito al fascino della danza e dell’arte circense. Ad essere narrata la storia dei due innamorati più famosi della Divina Commedia, costretti a bruciare di passione nel girone dei lussuriosi all’interno del V Canto dell’Inferno.

L’ingresso è libero.

A Chianciano Terme il primo centro estivo circense con Badabam… prima della scuola

L’estate e le vacanze non sono finite a Chianciano Terme per i bambini ed i ragazzi dai 6 anni in poi. Ripartiranno presto le scuole ma è ancora tempo di divertimento. Per quasi una settimana, da lunedì 6 a venerdì 10 settembre prossimo arriva per la prima volta nella cittadina termale un centro estivo speciale, il “Centro estivo circense”, un progetto finanziato dal comune di Chianciano Terme (con finanziamenti provenienti dal decreto del Ministero per le pari Opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021) e realizzato da Badabam (Associazione sportiva dilettantistica, affiliata alla Uisp, che opera per la diffusione dell’attività motoria e per lo sviluppo del benessere fisico ed emotivo dell’individuo, attraverso la danza, la ginnastica e le discipline circensi) in collaborazione con l’Istituto comprensivo Federigo Tozzi di Chianciano Terme.

Le iscrizioni sono aperte ed i posti disponibili. Per tutte le informazioni e le adesioni contattare l’ufficio istruzione del comune di Chianciano Terme al numero 0578-652208.