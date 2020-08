L’agenda di Siena News – continuano gli appuntamenti del Chigiana Festival

Sabato 22 agosto

Il week end riparte con il Bravio delle botti

Si inizia al Teatro Poliziano con la sfida tra le prelibatezze culinarie contradaiole “A Tavola con il Nobile”, la

quale a causa della particolarità di quest’anno verrà raccontata attraverso immagini storiche relative al concorso enogastronomico realizzato in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.La prima giornata si conclude spostandosi nuovamente in Piazza Grande alle ore 21:30 con la presentazione della “Festa della Bandiera”. La splendida cornice di Montepulciano si riempirà dei colori dei Gruppi storici di Tamburini e Sbandieratori dei territori vicini al comune. Il corteo formato da rappresentanti dei comuni di Montepulciano, Chiusi, Castiglion Fiorentino e Pienza si unirà in classiche ed eleganti esibizioni davanti agli occhi del pubblico. Nessuna sfida, nessun premio in ballo, solo la possibilità di dimostrare che nonostante le difficoltà non bisogna rinunciare a quella amata aria di gioia e socializzazione che da sempre caratterizza il Bravìo.

Continua l’estate a Chianciano Terme sotto il nome di fellini

“Corto Fiction”, la rassegna dei corti d’autore, si svolge alla Sala Fellini. Con 204 partecipanti, fra i quali 22 sono stati selezionati dall’associazione Culturale “Immagini e Suono”. Non poteva mancare un omaggio a Fellini; sabato pomeriggio a chiusura del festival verrà proiettata una ricerca di Lauro Crociani “Fellini alle Terme di Chianciano e dintorni”.

A Rapolano Terme musica dal vivo sotto le stelle

Appuntamento imperdibile a Rapolano Terme con la musica dal vivo sotto le stelle a partire dalle ore 21, con il quartetto toscano The Fullertones, band dalla spiccata anima elettrica che fluttua tra sonorità vintage, blues e moderne in maniera originale e coinvolgente, e il loro album Stay Electric. Il quartetto è composto da Francesco Bellia, voce e chitarra; Lou Leonardi, voce e chitarra; Lorenzo Alderighi al basso e Matteo D’Alessandro alla batteria.

Informazioni. *Per partecipare agli appuntamenti del Cacio&Pere Summer Weekend è richiesta la prenotazione al numero 334-7023163 oppure sul sito www.billetto.it.

Ancora appuntamenti a Monteriggioni tra musica, cinema ed animazione

A Monteriggioni si vola tra le stelle, appuntamento quindi alle 21.30 all’interno del castello dove, i partecipanti verranno guidati da Daria guidetti, astrofisica e divulgatrice, attraverso un viaggio astrale alla ricerca di Marte. L’ingresso è libero.

Domenica 23 agosto

Continuano gli appuntamenti di Oursounds con il Chigiana Festival

“Un sorriso senza un perchè”, questo sarà il nome dell’appuntamento di Oursounds, la rassegna estiva del Chigiana Festival che si terrà alle 21.30 nella splendida location della chiesa di Sant’Agostino. Christian Schmit (oboe) e Alessandra Gentile (pianoforte) si esibiranno sulle note di Giovanni Battista SammartiniSonata in sol magg. op. 13 n. 4Robert SchumannAdagio e Allegro op. 70 Wolfgang Amadeus Mozart Aria da concerto “Ah se in ciel benigne stelle” K. 538 Johann Wenzel KalliwodaMorceau de salonop. 228 Dirk Michael KirschSonatine pour JaquelineAndré JolivetdaSérénadeCantilene (I mov.),Caprice (II mov.) Daniel Schnyderdalla Sonata per oboe e pianoforte.

Estate a Sovicille

alle 21.15 presso il Museo del Bosco di Orgia, la rassegna promossa da Comune di Sovicille e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, ospiterà la prima nazionale dello spettacolo in cui la coreografa italo-francese Francesca

Selva riscrive per noi il mito greco di Dedalo ed Icaro, raccontando questa incredibile storia dal punto di vista di Icaro. Una toccante e vibrante interpretazione dell’attore Roberto Gonnelli e del danzatore Luciano Nuzzolese che lascia senza fiato. Partendo dalla libera interpretazione della storia mitologica di Dedalo ed Icaro, quello che Francesca Selva esplora è il rapporto padre-figlio, lo scontro generazionale che apre lo scenario della perdita di valori e punti di riferimento ma di coscienza politica e sentimentale. Prenotazione obbligatoria INGRESSO 2 €

Info: Comune di Sovicille – Ufficio Cultura tel. 0577 049266 – 0577 049253 [email protected]