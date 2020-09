L’agenda di Siena News – Continua l’estate a Monteriggioni fra musica ed arte

Sotto lo stesso cielo: arriva l’evento di Fondazione Musei Senesi

Appuntamento a Cetona per guardare le stelle. ‘Sotto lo stesso cielo’, questo il titolo proposto da Fondazione Musei Senesi per i nuovi appuntamenti che si terranno al parco Archeologico NAturalistico di Belverde. Si inizierà alle 21 con una conferenza in compagnia di Michela Maccari dedicata al disco di Nembra. Successivamente ci sarà la possibilità di osservare le stelle. (info e prenotazioni: [email protected] / [email protected] / 0578 269416 / 345 6141838)

Sotto le Logge si legge

Iniziano gli appuntamenti sotto le Logge del Papa organizzati dal Comune di Siena. A partire dalle 18, una serie di eventi culturali. Si parte con un pomeriggio dedicato a Federigo Tozzi, quattro letture raccontate da Riccardo Castellana, Alessandra Cotoloni, Laura Perrini e Simonetta Losi. A moderare sarà Francesco Ricci.

Continua l’estate a Monteriggioni

Si parte domani, con una nuova serata di Nu Soul in compagnia del Serena Berneschi Quartet (voce, piano, basso, batteria). Il cartellone estivo di Monteriggioni è promosso da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Lo Stanzone delle Apparizioni, gli Amici del Castello e il supporto di Chianti Banca. Per partecipare alle serate è consigliata la prenotazione contattando l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected].