L’agenda di Siena News – La scienza è da bere: al via Pint of Science 2019

A Siena la scienza divulgata nei pub, torna Pint of Science

Torna a Siena l’evento di divulgazione scientifica “Pint of Science”, una pinta di scienza. La manifestazione, patrocinata dall’Università di Siena, si propone di avvicinare il grande pubblico alle ultime ricerche scientifiche tramite incontri in pub e locali della città. Alle 18.30 al Bar il Palio in Piazza del Campo la lezione di Ilaria Corsi “Alla ricerca delle nanoplastiche del mare: dal Mediterraneo all’Antartide” . Alle 19.30 al Bar Nannini Conca d’Oro spazio a Francesco Vissani con “Vedere il centro del sole da sotto la montagna”

Neonatology presentato al rettorato dell’università

“Neonatology”, la prima guida scientifica completa di neonatologia, dedicata ai medici e ai ricercatori.Curatori sono Giuseppe Buonocore, professore ordinario di Pediatria all’Università di Siena e responsabile della Pediatria neonatale presso l’Azienda ospedaliero universitaria senese, con Rodolfo Bracci già professore ordinario di Pediatria all’università di Siena e Michael Weindling professore di Pediatria dell’Università di Liverpool.La nuova edizione del libro sarà presentata lunedì 20 maggio alle 17 all’aula Magna del rettorato dell’università di Siena

Conversazioni sullo sport a Poggibonsi

I problemi legati ad una sana educazione motoria, base necessaria per la pratica sportiva sono l’argomento affrontato con il dottor Lorenzo Morelli docente di Scienze Motorie e collaboratore Virtus Poggibonsi. Appuntamento alle 21.15 alla Sala Convegni del villaggio Virtus