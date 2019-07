L’agenda di Siena News – Cinema da Oscar alle Terme Antica Querciolaia: domani appuntamento con ‘Green Book’

Alle Terme Antica Querciolaia a tutto gusto con il cinema sotto le stelle

Nuova stagione e nuova formula per ‘Al Cinema con gusto alle Terme’, la rassegna che unisce gusto, cinema e relax alle Terme Antica Querciolaia. Per festeggiare il gusto a tavola e sullo schermo la sesta edizione si arricchisce con tante nuove proposte enogastronomiche firmate da Cia Siena- Bottega La Spesa in Campagna, Cuoco a Domicilio e Bottiglieria Salefino. L’edizione 2019 prenderà il via giovedì 11 luglio per una lunga estate con 6 appuntamenti conditi da una ricca programmazione cinematografica e accompagnati da assaggi golosi e bagni sotto le stelle.Ogni serata inizierà alle 19.30 con degustazioni e assaggi di prodotti tipici delle Terre di Siena. Poi alle 21.15 spazio al film da godere comodamente immersi in vasca o al fresco dell’arena termale. Domani il film premio Oscar ‘Green Book’

A Jazz & Wine in Montalcino il carisma e l’energia della chitarra di Kurt Rosenwinkel

Un appuntamento da non perdere quello che propone Jazz & Wine, la rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino. Rosenwinkel è infatti il chitarrista che ha dominato per oltre un decennio la scena jazzistica newyorkese creando una new thing del jazz che nasce dalle contaminazioni con il rock, l’hip hop e la musica contemporanea. Dotato di una vena compositiva fortemente romantica e di un timbro assolutamente personale di rara bellezza, sul palco di Jazz & Wine in Montalcino Rosenwinkel si presenta in trio, supportato dal talento e dalla classe del batterista Greg Hutchinson e dal bassista salernitano Dario Deidda, sempre accanto a Kurt negli ultimi anni, anche nelle sue esibizioni negli Stati Uniti.

Vivifortezza, il programma di domani

Dalle 9.30 alle 10.30 – Yoga ; Nel pomeriggio dalle 19 alle 20– Yoga. La sera dalle 19 alle 21.30 – Aperitivo e dj set con Betti e per finire alle 21.45 – inema in Fortezza: Green Book di Peter Farrelly