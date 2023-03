L’agenda di Siena News – “Cercasi occhiali medievali per bambini”. Domenica evento in Pinacoteca

“Cercasi occhiali medievali per bambini”. Domenica tra le opere della Pinacoteca

Agganciare un bottone è per noi gesto banalissimo, ma non così era in antichità. La diffusione di questo come di tanti altri oggetti risale al medioevo, e le opere d’arte sono una valida traccia per averne conferma. In cerca di queste e di altre “invenzioni del medioevo” andranno domenica 12 marzo i bambini partecipanti a Scoprilarte, la serie 2023 di percorsi all’interno della Pinacoteca nazionale di Siena, in programma fino ad aprile per iniziativa delle guide turistiche Federagit di Siena. Oro, pietre e gioielli: chi non metterebbe le mani su un tesoro così? Ma se è ben difficile della farlo, un po’ meno lo sarà ammirarlo: almeno per i bambini, domenica 26 febbraio alla Pinacoteca nazionale di Siena. “Oro, pietre e gioielli” è proprio il titolo del prossimo appuntamento con Scoprilarte, Dalle ore 11, il prossimo itinerario nella prestigiosa sede museale senese porterà i più piccoli in cerca di occhiali, calamai, penne d’oca e altri oggetti d’uso comune nascosti nelle tavole dei pittori senesi. Per partecipare, bambini e accompagnatori possono presentarsi nell’atrio della Pinacoteca nazionale, dopo aver riservato il proprio posto: prenotazioni su bit.ly/scopri-larte o via whatsapp (3348418736). Altri dettagli su facebook o instagram “Scoperte”.

Cecco e Cipo arrivano sul palco del Ciro Pinsuti con ‘Come non avere successo’

Ancora un fine settimana ricco quello che si appresta a vivere il Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga; sabato 11 marzo alle ore 21:15 la comicità sarà di casa con ‘La Commedia più antica del mondo – Discorso su Gli Acarnesi’ de I Sacchi di Sabbia con la collaborazione di Francesco Morosi, con Massimo Grigò, scultura Noela Lotti; domenica 12 marzo alle ore 17:00 invece torna la stagione di musica comica con l’esilarante duo Cecco e Cipo, protagonisti di X Factor 2014, e il loro spettacolo ‘Come non avere successo’.

Vivere con il Parkinson: l’esperto e il testimone

È dedicato alla malattia di Parkinson il nuovo appuntamento del ciclo “Medicina oggi” intitolato “Vivere con il Parkinson: l’esperto e il testimone” che l’Accademia dei Fisiocritici organizza nella sua aula magna il 13 marzo alle 17. “Ne parlano insieme, in un dialogo fra conoscenza scientifica e racconto esperienziale, lo studioso Simone Rossi, neurologo e professore di Fisiologia umana all’Università di Siena, e il testimone diretto Stefano Zazzera, autore del libro “Unnecessary”, da cui l’attore Fabio Mattei del Circolo culturale La Sveglia odv leggerà alcuni brani”, spiegano dai Fisiocritici.

Festen, il cast incontra il pubblico dei Teatri di Siena

Appuntamento con la compagnia teatrale di “Festen. Il gioco della verità” domani sera, venerdì 10 marzo, ore 19.30, presso il foyer del Teatro dei Rinnovati. Il cast dello spettacolo, tratto dalla sceneggiatura dell’omonimo film danese del 1998 diretto da Thomas Vinterberg (Premio Oscar 2021 per il miglior film straniero con Un altro giro) incontrerà come di consueto il pubblico dei Teatri di Siena ma questa volta di venerdì. L’incontro è stato inserito tra gli appuntamenti di “Casateatro”, per spettatori consapevoli.L’ingresso è libero: basta prenotarsi scrivendo a [email protected] .“Festen” andrà in scena sul palco dei Rinnovati venerdì 10 marzo ore 21, sabato 11 marzo ore 21 e domenica 12 marzo ore 17.

Castelnuovo: riscoperta delle tradizioni popolari con “Museo a Teatro”

Museo a Teatro” il doppio appuntamento in programma domenica 12 marzo a Castelnuovo Berardenga, che si aprirà alle ore 17 al Teatro comunale “Vittorio Alfieri” con lo spettacolo “A quei tempi era sempre festa” e continuerà alle ore 18 con la visita alla mostra fotografica “Il dì di festa”, allestita al Museo del Paesaggio. L’evento è a ingresso libero e al termine della visita è previsto un aperitivo per tutti i presenti all’interno del Museo, con degustazione di vini delle aziende del territorio. La mostra “Il dì di festa”, allestita fino al 19 marzo al Museo del Paesaggio, raccoglie le fotografie in bianco e nero scattate da Marco Bruttini e Marco Muzzi in Toscana, Lazio e Umbria per documentare i momenti di festa, le celebrazioni religiose e civili, i mercati, le fiere e i giochi di piazza e di strada, raccogliendo un vasto archivio di decine di migliaia di fotogrammi in pellicola. La mostra può essere visitata, con ingresso libero, anche negli orari di apertura del Museo: martedì, mercoledì, giovedì e domenica, dalle ore 10 alle 13, venerdì e sabato, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351337 oppure scrivere a [email protected].

Primavera alla Pinacoteca di Siena

Si apre all’insegna delle novità il secondo trimestre del 2023 per la Pinacoteca. La prima novità è che la Pinacoteca ha ottenuto per il prossimo trimestre l’eccezionale possibilità di poter far accedere i residenti nella provincia di Siena a soli 2 eurio. Con questo gesto vogliamo ribadire l’intenzione di questo museo di legarsi alla città, per far capire quanto importante sia la sua collezione che merita di essere vista e rivista più volte. Speriamo che la popolazione risponda positivamente a questo stimolo. Vi aspettiamo quindi dal 25 marzo al 24 giugno in Pinacoteca! Un’altra importante notizia riguarda Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla che dal 9 marzo al 24 giugno aprirà gratuitamente le sue porte al pubblico, ogni giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e ogni sabato (escluso l’8 aprile) dalle 9.00 alle 13.00. Nelle giornate del 18/3, 22/4, 20/5, 17/6 saranno inoltre organizzate delle visite guidate al costo di 8 euro prenotabili sull’home page del sito della Pinacoteca su “Benvenuti in Pinacoteca”. Palazzo Chigi è una dimora storica realizzata fra il Cinquecento e il Seicento, ad accogliervi ci saranno affascinanti tele, affreschi, stucchi e arredi e la storia di una famiglia che ha legato Siena a Roma. Inoltre ogni mercoledì mattina a partire dal 15 marzo fino al 21 giugno alle ore 9.30 e 11.30 saranno organizzate visite accompagnate gratuite (incluse nel biglietto d’ingresso) a cura del personale di custodia della Pinacoteca (prenotazione consigliata su [email protected]). Inizieremo anche un ciclo di attività per bambini i sabati 18 marzo, 15 aprile, e 13 maggio alle ore 16.30 con visite e piccoli laboratori (al costo di 8 euro a bambino prenotabili sull’home page del sito della Pinacoteca) a cura di CoopCulture. Ci saranno inoltre l’8 marzo, come già annunciato, con la gratuità per le donne, il 14 marzo la Giornata del Paesaggio con la visita guidata dal titolo “Il paesaggio rinascimentale a Siena tra finestra sul mondo e visione interiore” tenuta dal direttore Axel Hémery, che darà la possibilità di vedere il nuovo dipinto di Beccafumi acquisito dalla Pinacoteca. Continueranno le conferenze di “Relazioni d’arte” il 16 marzo, 13 aprile e 18 maggio il cui programma è consultabile su https://pinacotecanazionale.siena.it/eventi/page/2/, così come le domeniche gratuite con le visite guidate prenotabili sull’home page del sito a cura di CoopCulture. Da quest’anno inoltre ricordiamo che è Villa Brandi è aperta al pubblico su prenotazione alla mail [email protected] Ma molte altre cose ci aspettano: restauri di opere, termine dei lavori di ristrutturazione dei nostri palazzi, un nuovo sito internet e tanto altro. Non resta che seguirci con fiducia ed entusiasmo: ogni settimana vi ricorderemo tutto quello che di bello si può fare nel nostro museo!

+