L’agenda di Siena News – Castelnuovo Berardenga: al via Musical Night ed il premio Calici di Stelle

Sabato 8 agosto

Le passeggiate de ‘Le Scoperte’ escono fuori dalle mura per visitare San Galgano

Continuano gli appuntamenti de ‘Le Scoperte’ organizzate dalle guide di Federagit Confesercenti Siena con il contributo di Figuriamoci Siena. Questa volta le passeggiate usciranno fuori dalle mura per visitare ed assaporare la magia e la storia della splendida abbazia di San Galgano. Inizio alle 11, per patecipare basterà andare sul seguente link: bit.ly/prenotalescoperte<http://bit.ly/prenotascoperte>.

A Castelnuovo Berardenga con Musical Night ed il premio Calici di Stelle

Una giornata per avvicinarsi alla notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, solitamente in compagnia di un buon vino. A Castelnuovo Berrdenga. Inizio dalle ore 18.30 dove sarà possibile fare una degustazione di vini in compagnia della professionalità messa in campo dai sommelier Fisar. Successivamente alle 21.30 andrà in scena lo spettacolo ‘Il sogno del Teatro’, musical organizzato dal teatro di Castelnuovo. La serata si concluderà con la consegna dei premi Calici di Stelle che verranno consegnati dal sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi. L’appuntamento è a pagamento (costo del biglietto 20 euro), con posti numerati e prenotazione obbligatoria al numero 340.2533065, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione del contagio da Coronavirus.

Monteriggioni continua con musica e cinema sotto le stelle

Piazza Roma sarà la cornice della performance musicale del Mirco Mariottini 4et, appuntamento della rassegna “Tutti Fuori!” organizzata con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21.30 e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19. Per informazioni e prenotazioni, consigliate per gli

appuntamenti nel Castello di Monteriggioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected].

A Rapolano l’estate continua con la sagra del cinema e della musica

ancora alle ore 21.30, la Sagra del Cinema farà tappa a Serre di Rapolano, in piazza XX Settembre, con Tre manifesti a Ebbing, Missouri*, pluripremiata pellicola internazionale contemporanea, mentre il Cacio&Pere Summer Weekend tornerà protagonista nella piazza antistante il Teatro del Popolo di Rapolano Terme con Last Nuts, progetto nato come tributo alla musica di Etta James, pseudonimo di Jamesetta Hawkins, icona della black music, inserita sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella Blues Hall of Fame. Il gruppo ospite della serata rapolanese renderà omaggio ai successi della cantante che l’hanno resa celebre in tutto il mondo tra gli anni ’50 e ’60 con la voce di Irene Pareti accompagnata da Giovanni Benvenuti, al sax; Emanuele Marsico, alla tromba; Matteo Guerrini,

alla chitarra; Filippo Turillazzi, al basso, e Saverio Cacopardi, alla batteria. Le serate di cinema sotto le stelle, a ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.billetto.it, si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Con una serata in bianco la fattoria dei Barbi a Montalcino festeggia con calici di stelle

Una serata passata in campagna in compagnia delle stelle avvicinandosi alla notte di San Lorenzo, con una cena deliziosa in compagnia di ottimi vini. Una serata a tema dove il dress-code sarà categoricamente in bianco. La Notte Bianca sotto le Stelle avra’ inizio alle 20:30 presso la Fattoria dei Barbi – in Loc. Podernovi 170 a Montalcino (SI) – con un aperitivo e a seguire cena, entrambi monocolori, che si svolgeranno in un’atmosfera incantata adeguatamente realizzata per l’occasione, tenendo conto di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la massima sicurezza; la serata continuera’ poi con visite guidate a lume di candele alle Cantine e al Museo del Brunello, chiacchiere sotto le stelle, sorprese per tutti e per chi vorra’ shopping e musica di sottofondo per esprimere i desideri più segreti guardando le stelle cadenti. Dress code? Total white, naturalmente. La prenotazione e’ obbligatoria.

Ticket di ingresso: 45 euro. Il ticket di ingresso include aperitivo e cena seduta, composta da 4 portate compreso il dolce e calici di vino in abbinamento, visite guidate e quanto disponibile durante l’evento. E’ obbligatoria la prenotazione > [email protected] o tel. 0577 841111 | 0577 841205. Dress code: bianco. Orario 20:30 – 01:00.

Domenica 9 agosto

A Castellina in Chianti tra calici di stelle aspettando la notte di San Lorenzoù

Stelle e sapori del territorio. Appuntamento a Castellina in Chianti alle 22 fino a mezzanotte, in Piazza del Comune, sarà possibile scoprire le stelle in compagnia dell’Unione Astrofili Senesi e vedere le immagini della cometa Neowise, passata recentemente vicino alla Terra. prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio turistico di Castellina in Chianti,

contattando i numeri 0577-741392 e 360-1094942 oppure l’indirizzo mail [email protected].

Continuano gli eventi del Chianti Festival

Il Chianti Festival continua nel segno della musica. Si inizierà alle 21.15, la manifestazione torna ad animare Castelnuovo Berardenga con l’esibizione in Piazza Marconi dell’Italian Jazz Quartet, produzione de Lo Stanzone delle Apparizioni, in replica martedì 11 agosto, alle ore 21.15, nella frazione castelnovina di *Vagliagli*. Martedì 11 agosto, alle ore 19, inoltre, il Parco Sculture del Chianti, a Pievasciata, ospiterà la serata musicale “Di Bega e di Gena – Viaggio tra Piemonte e Toscana trascurando la Liguria”. Il Chianti Festival, promosso dai Comuni di Castellina in

Chianti, Castelnuovo Berardenga e Gaiole in Chianti con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, andrà avanti fino al 26 agosto con appuntamenti per tutte le età organizzati nel rispetto delle misure di

sicurezza anti Covid-19. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 e l’indirizzo mail [email protected]. Per essere sempre aggiornati, è possibile seguire anche il sit www.toscanaspettacolo.it e la Pagina Facebook Chianti Festival <https://www.facebook.com/Chiantifestival>.

Appuntamento alla Sinagoga di Siena per una visita alla scoperta della cerimonia del matrimonio ebraico

Continuano le visite organizzate dalla Sinagoga di Siena per fa conoscere il mondo ebraico e la sua religiosità a tutti, grandi e piccoli. Appuntamento lunedì 10 agosto alle 18 laboratorio didattico per i più piccoli Shabbat

shalom. Benvenuto al sabato! *Pensata in particolare per bambini dai 6 agli 11 anni, con massimo 7 bambini partecipanti, l’attività introduce l’origine del giorno di riposo, lo Shabbat la più importante ricorrenza del calendario ebraico fra oggetti rituali utilizzati in occasione della festa e canti. Informazioni e prenotazioni 0577 271345, mail [email protected], costo 5 euro oltre al biglietto di ingresso ridotto. Oltre agli appuntamenti proposti la sinagoga è aperta al pubblico ogni domenica e lunedì dalle 14.30 alle 18. www.jewishtuscany.it