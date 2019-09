L’agenda di Siena News – Buon cibo e buona musica: a San Gusmè prosegue la festa del Luca

La Festa del Luca continua fra sviluppo sostenibile e sapori tipici

Giovedì 5 settembre a San Gusmè si rinnova l’appuntamento con il convegno su sviluppo sostenibile ed economia circolare inserito, come ogni anno, nel programma della Festa del Luca. L’iniziativa si svolgerà alle 15.30 nella Sala convegni della frazione castelnovina ed è rivolta a cittadini, imprese, istituzioni e associazioni di categoria per confrontarsi sulla tutela e sulla valorizzazione dell’ambiente. Il convegno sarà seguito, alle 20, da “A cena con il Luca” in Piazza Castelli, dove i piatti della tradizione chiantigiana saranno accompagnati dalla musica del quintetto dei giovani talenti del Siena Jazz, Accademia nazionale del jazz.

Le Scoperte: Alessandro VII scelto protagonista dell’ultimo appuntamento

Il legame tra Siena e Roma? E più vivo che mai, nell’immaginario dei senesi. Quantomeno, in quelli (non pochi) che d’estate si incontrano il giovedì sera per andare a spasso nella storia. Ovvero, i partecipanti a LeScoperte, Così a Silvio Gigli e Giuseppe Partini ha tenuto testa Papa Alessandro VII: sarà lui il senese da riscoprire giovedì sera, sempre con partenza alle 21.30 da Fonte Gaia. Anche in questo caso la prenotazione è consigliata via telefono o whatsapp al 334 841 8736 o su bit.ly/prenotascoperte . Altri dettagli su facebook e instagram (“scoperte”), con il patrocinio del Comune di Siena.

Estate all’Isola, domani la proiezione di Cattivissimo Me

Giovedì 5 settembre allee 21.15 a Isola d’Arbia nell’ambito di “Estate all’Isola” , un progetto del Comune di Siena in partenariato con la Misericordia di Siena, Sobborghi Onlus e Lions Club Siena in via della Mercanzia, 76 , Cinema all’aperto. Verrà proiettata la visione di Cattivissimo Me di Pierre Coffin, Chris Renaud, Sergio Pablos. Animazione, USA 2010, durata 95’. Ingresso libero

Per informazioni: [email protected] – www.comune.siena.it – www.sienacomunica.it

Al via il festival Fermentiinfesta a Montalcino

Giovedì 5 settembre alle 21.30 al Teatro degli Astrusi va in scena MAESTRO! memorie di un guitto di e con Stefano de Luca, assistente alla regia Linda Riccardi.Produzione ATIR Teatro Ringhiera in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano