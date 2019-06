L’agenda di Siena News – Arrivano i dinosauri all’Orto Botanico

“Jurassic Orto”. Dinosauri all’Orto Botanico

Arrivano i dinosauri all’Orto Botanico dell’Università di Siena. Sarà, infatti, aperta dal 15 giugno con orario 9.30-18.30, “Jurassic Orto”, la mostra di dinosauri a grandezza naturale che sarà visitabile nella struttura fino al prossimo 29 settembre. Sarà possibile effettuare visite guidate con l’attività di scavo di fossili (riservata ai bambini) su prenotazione nei giorni di martedì e venerdì. Il biglietto è unificato per visitare l’Orto Botanico e la mostra. Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni delle visite guidate è possibile contattare il numero 3397737718 oppure scrivere a [email protected].

ViviFortezza, i Deschema in concerto

Salirà sul palco principale di Fortezza una coppia di gruppi senesi, i Deschema, secondi a Sanremo Giovani 2018, e i Red Light Skyscraper, band da sonorità post-rock rivisitate in maniera originale.

Va in scena “La battaglia di Colle: 750 anni”

Se sommiamo storia, spettacolo e adrenalina pura, il risultato sarà “La battaglia di Colle: 750 anni”. Una rievocazione storica in forma di spettacolo della battaglia del 1269 che occuperà un palcoscenico naturale di ben 15mila metri quadrati nel Parco di Bacìo a Colle di Val D’Elsa (Siena). Qui, sabato 15 giugno 2019 dalle 18 in poi, sarà incorniciata una grande proposta di teatro all’aperto per raccontare una fondamentale pagina di storia della Toscana. Il pubblico avrà a disposizione un percorso ad hoc tra numerose scene e ben 300 tra attori, comparse, stuntman e cavalieri.

A Poggibonsi masterclass con Maura Morales

Quindici anni di musica, danza, teatro e street art. Un compleanno da ricordare per “Piazze d’Armi e di Città’” la rassegna organizzata da Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena, che ha trasformato la città di Poggibonsi nella culla del contemporaneo della Valdelsa. Compagnia Riserva Canini con “Il mio compleanno “alla Rocca di Staggia senese alle 21.45 . Il ballo pubblico con la cooperativa Maura Morales alla sala maggiore del teatro Politeama alle 10.30

La Goccia d’oro a Rapolano Terme

A Rapolano Terme il premio “Goccia d’oro al merito della solidarietà”, di livello nazionale e internazionale, che si ispira al concetto secondo il quale c’è bisogno dell’apporto di tutti, ossia di ogni goccia, per costruire una società più fraterna e solidale. Alle 17, nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, è prevista la Santa Messa, alle 18.30 la consegna delle Gocced’Oro, teatro della Società Filarmonico-Drammatica.