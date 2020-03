L’agenda di Siena News – all’Università il terzo appuntamento di ‘Lezioni d’Europa’

All’Università si parla di ‘green deal’ con l’appuntamento di ‘Lezioni d’Europa’

“Un’Unione europea più ambiziosa. La Commissione von der Leyen e le priorità dell’Unione europea dal 2019 al 2024”. È il titolo del terzo appuntamento con “Lezioni d’Europa 2020”, che si terrà nell’aula magna storica del Rettorato dell’Università di Siena. Interverranno il professor Massimiliano Montini, del dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Ateneo, e la dottoressa Costanza Di Francesco Maesa, che analizzeranno le sei priorità fissate dalla Commissione europea sulla base del recente programma di lavoro per il 2020.

Continuano gli eventi in preparazione delle Strade Bianche

Appuntamento dalle 10 alle 12 nell'aula magna del rettorato dell'Università degli studi di Siena, il professore Paolo Benini, specialista in Psicologia Clinica e in Neurologia e Mentalcoach Certificato. Il professore spiegherà l'efficacia del mental training per migliorare la performance sportiva e umana, ed il ruolo delle strategie cognitive per la gestione dello stress da parte dell'atleta e dell'individuo.

Al Cescot di Siena, un seminario per parlare di ‘Finanziamenti per le imprese: le potenzialità del microcredito’

L’Agenzia Formativa Cescot Siena organizza, dalle 17.00 alle 19.00, il Seminario “Finanziabilità e microcredito”. Il seminario è interamente gratuito in quanto finanziato con determina dirigenziale n. 17275/2018 con le risorse del Por Fse Toscana 2014 – 2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Si rivolge a tutta la cittadinanza attiva, ed avrà l’obiettivo, attraverso un approccio interattivo e partecipativo, di fornire ai partecipanti un quadro di riferimento sulla finanziabilità dell’impresa e sulla analisi del rating e del sistema delle garanzie; gli argomenti trattati passeranno da una breve premessa sul concetto di impresa e sul ruolo delle imprese nell’economia attraverso l’analisi del modello di business ed investimenti dell’impresa, del fabbisogno finanziario: aspetti qualitativi e quantitativi e degli strumenti finanziari, delle modalità di accesso al credito per le start up e dei rapporti tra banca e impresa fino ad analizzare gli strumenti di finanza agevolata europei e regionali. L’evento sarà aperto a tutti.

Alla biblioteca comunale di Poggibonsi l’appuntamento de ‘Le storie in miniatura’

“Un mistero nella savana. Chi ha rubato il naso dell’elefante? Potrebbe essere stato lo struzzo, il pitone o perfino l’insospettabile giraffa. Ma l’elefante ritroverà il suo naso?” Sarà “Chi mi ha rubato il naso?” la favola protagonista del prossimo incontro con Storie in Miniatura, la minirassegna di letture animate per bambini e bambine curata dal personale dei servizi educativi comunali, ovvero dei nidi La Coccinella e Rodari e delle scuole dell’infanzia La

Tartaruga e Mastro Ciliegia. Appuntamento alle 17.30 alla biblioteca comunale di Poggibonsi.