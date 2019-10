L’agenda di Siena News – All’Artemio Franchi gioca l’under 19 femminile della nazionale italiana

Comincia da Siena il percorso della Nazionale femminile Under 19 nei campionati continentali di categoria

Comincia da Siena il percorso della Nazionale femminile Under 19 nei campionati continentali di categoria: un tragitto che il tecnico Enrico Sbardella spera possa portare le proprie ragazze fino in Georgia, dove il prossimo luglio si disputeranno le fasi finali degli Europei. Le ragazze di Sbardella disputeranno tutti e tre i loro incontri a Siena (mercoledì 2, sabato 5 e martedì 8 ottobre, sempre alle 15)

“Circoli virtuosi. L’economia circolare tra utopia e necessità”

Domani, 2 ottobre, Stefano Mancuso, scienziato e neurobiologo di fama internazionale, sarà protagonista del nuovo appuntamento di Studium, il ciclo di eventi dell’Università di Siena pensato per raccontare, in modo divulgativo e interdisciplinare, temi di ricerca e attualità scientifica, organizzato questa volta in collaborazione con Sienambiente.

L’appuntamento, infatti, è alle 17 alla Casa dell’Ambiente, in occasione degli Open Days 2019 “Ri-conoscere l’ambiente”.