L’agenda di Siena News- All’Archivio di Stato visita all’esposizione “Il banco degli speziali”

Archivio di Stato, visita a Il banco degli speziali

All’Archivio di Stato domani alle 10:30 Introduzione e visita guidata all’esposizione “Il banco degli speziali”, a cura di Maurizio Tuliani e Cinzia Cardinali Inoltre visita libera al Museo delle Biccherne ed alle mostra dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso alle 18)

“Sabato 17 dicembre alla Chiesa di San Raimondo al Refugio il concerto di Natale”

La Fondazione Conservatori Riuniti di Siena, nell’ambito delle più ampie iniziative culturali e artistiche che ha in programma è lieta di presentare il Concerto di Natale per organo del Maestro Cesare Mancini presso la Chiesa di San Raimondo al Refugio sabato 17 dicembre alle 17.30.Il programma del concerto prevede i più famosi brani dedicati al tema natalizio. Sarà anche l’occasione per visitare la Chiesa con i suoi recenti restauri e gli spazi museali nei quali è allestita una mostra sui personaggi del presepe d’epoca che nella loro unicità rappresentano un nucleo molto prezioso della collezione dei Conservatori. L’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria. Per qualsiasi informazione contattare la Fondazione allo 0577236363 e [email protected]

Doppia replica per lo spettacolo “Ti racconto una storia. La Resistenza attiva di donne vittime di ogni tipo di violenza

Lunedì 19 dicembre le Stanze della Memoria dell’Istituto Storico della Resistenza Senese – in via Malavolti 4 a Siena – ospiteranno una doppia replica dello spettacolo “Ti racconto una storia. La Resistenza attiva di donne vittime di ogni tipo di violenza” proposto il 25 novembre scorso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. I due appuntamenti, organizzati per soddisfare le numerose richieste pervenute, sono in programma alle ore 18.30 e alle ore 19.40 soltanto su prenotazione, contattando il numero 347-9358872.

Diritti umani rubati. Noury, portavoce Amnesty International, dialoga su giovani e donne nelle guerre contemporanee

“Diritti umani rubati. Giovani e donne nelle guerre contemporanee”. Sarà questo il tema su cui dialogherà Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, domenica 18 dicembre, ore 11.30, al Teatro dei Concordi di Acquaviva di Montepulciano.Un appuntamento organizzato dal Comune di Montepulciano, nell’ambito della Giornata mondiale dei diritti umani, istituita in tutto il mondo per il 10 dicembre, giorno in cui nel 1948 è stata proclamata la Dichiarazione universale dei diritti umani da parte dell’assemblea generale delle Nazioni Unite.

Natale a Piancastagnaio. Gli eventi di questo fine settimana

Il primo albero di Natale” è il titolo dello spettacolo musicale diretto da Daniele Belloni, in programma sabato 17 (ore 21,30) alla chiesa di Santa Maria Assunta di Piancastagnaio. Continua così il coinvolgente Natale di Piancastagnaio. Gli eventi continueranno fino alla vigilia dell’Epifania. Tra l’altro si può partecipare al concorso natalizio della Proloco inviando una foto del proprio albero o presepe a [email protected], che funziona anche da riferimento qualsiasi informazione. In ogni caso si può consultare il sito web www.scopripiancastagnaio.it.Intanto continua anche la stagione teatrale destinata ai bambini. Dopo il grande successo di “Canto di Natale” ispirato a Charles Dickens, ecco per domenica 12 marzo “Cappuccetto rosso” (ore 17, teatro comunale Ricci Barbini)

Rapolano Terme. Teatro del Popolo: Lello Arena e Massimo Andrei per “Aspettando Godot”

La stagione teatrale torna ad animare il Teatro del Popolo di Rapolano Terme con “Aspettando Godot” in compagnia di Lello Arena e Massimo Andrei. L’appuntamento è in programma sabato 17 dicembre alle ore 21 come nuova tappa del cartellone promosso da Comune, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme. Domenica 18 dicembre, inoltre, prenderà il via la rassegna “Il Teatro incantato”, dedicata agli spettatori più piccoli e promossa da Comune e Associazione Filarmonico Drammatica di Rapolano Terme. La prima performance sarà il musical “Un libro può – La piccola libreria del dottor Giacomino”, firmato da Franco Travaglio e Marco Davide Bellucci con i puppets animati da Mikela Rebua e Francesca Mura. Per informazioni sui biglietti dello spettacolo di sabato 17 dicembre, è possibile contattare il numero 331-8181776 tramite WhatsApp, l’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure acquistare i biglietti sul sito https://biglietteria.toscanaspettacolo.it. Sono previste riduzioni per spettatori over 65, soci Coop e studenti delle Università in possesso della Carta dello Studente della Toscana, oltre a “biglietto futuro” under 35, in collaborazione con Unicoop Firenze, e riduzioni per i possessori della Carta dello spettatore FTS (valide solo in caso di acquisto dei biglietti). Per informazioni e prenotazioni per lo spettacolo di domenica 18 dicembre, è possibile contattare il numero 342-8520826.

“Sguardi plurali sull’Italia plurale”, mostra all’Università per Stranieri

Lunedì 19 dicembre alle 16.30 il rettore Tomaso Montanari e la prof. Caterina Toschi presenteranno la mostra “Sguardi plurali sull’Italia plurale” e il progetto didattico La Straniera | Il laboratorio delle mostre nella sede di via dei Pispini 1, uno spazio di incontro aperto alla presentazione di libri, progetti espositivi e iniziative culturali centrati sulla missione dell’Ateneo: il dialogo e la mediazione tra culture, lingue e idiomi tra loro stranieri.

Concerto di Natale del coro Servi della Gioia al teatro Politeama di Poggibonsi

Un nuovo Natale è alle porte, la città allegra e festante ne annuncia l’arrivo ed immancabilmente si susseguono le iniziative, fra cui il tradizionale Concerto di Natale del Coro Servi della Gioia al Teatro Politeama di Poggibonsi. L’appuntamento è quindi per domenica 18 dicembre alle ore 11 presso il Teatro Politeama di Poggibonsi, con il Coro Servi della Gioia pronti ad applaudire senza sosta, a cantare e ad emozionarci tutti insieme.

Rapolano Terme: al via il cartellone natalizio e i tradizionali presepi

A Rapolano Terme si respira aria di festa con il cartellone degli eventi natalizi che prenderà il via nei prossimi giorni e proporrà iniziative per tutti, dagli adulti ai bambini. Sabato 17 dicembre gli alunni delle scuole primarie potranno partecipare alla Maratonina dei Bambini in programma dalle 15.30 nel centro storico del paese e organizzata dal G.S. “Riccardo Valenti”, prima di lasciare spazio ai Mercatini di Natale che vedranno protagonisti le associazioni locali e i bambini della scuola dell’infanzia con i loro lavori durante l’anno scolastico. La giornata di sabato 17 dicembre sarà dedicata anche ai tradizionali presepi curati dal Centro culturale La Piana “G. Battagli” dal 1992, che saranno presentati alle 15.30 nei locali dello stesso Centro culturale, in via dei Monaci 11. Durante le feste, inoltre, nella Chiesa di San Bartolomeo al Castellare sarà possibile vedere il presepe monumentale mentre la sede del Centro culturale ospita il Museo del presepe per far conoscere le varie tecniche costruttive dell’arte presepiale. Il Museo è aperto tutti i giorni prefestivi, dalle ore 15.30 alle 19, e nei giorni festivi, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19. Domenica 18 dicembre il cartellone natalizio continuerà con una camminata che si concluderà con la visita del Castello di Modanella. La partenza è fissata per le ore 9 dal Parco dell’Acqua e al termine della passeggiata, lunga circa 6 km, è previsto un aperitivo al Castello di Modanella. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338-9371578.

Castelnuovo Berardenga: domenica appuntamento con il Mercat’Unto a Villa a Sesta

L’atmosfera natalizia continua ad animare il territorio di Castelnuovo Berardenga. Domenica 18 dicembre a Villa a Sesta si rinnova l’appuntamento con il Mercat’Unto di Natale, in programma dalle 10 alle 20 con una giornata fra street food di eccellenza, mercatino dell’artigianato, sala da tè all’interno del piccolo teatro del borgo e animazione con i “Balestrieri Monteaperti1260”, mentre i più piccoli potranno consegnare le loro letterine agli Elfi di Babbo Natale. Il Mercat’Unto rinnova anche il suo spirito solidale con la presenza di prodotti tipici in arrivo dai territori del Centro Italia colpiti dal terremoto nel 2016 nel 2017. Domenica 18 dicembre l’atmosfera delle feste invaderà anche Quercegrossa con la Tombola di Natale, in programma alle ore 15.30, e l’arrivo di Babbo Natale, alle ore 17.30, pronto a ricevere le letterine dei più piccoli.

Eventi natalizi a Monteriggioni: tornano le Osterie Letteraria con il libro di Roberto Farinelli sui “borghi” medievali del territorio

Sabato 17 dicembre, alle 17.30 si terrà la terza Osteria Letteraria di queste settimane pre-natalizie, nelle eleganti sale del Pit Stop 17 Cocktail Bar in Via 1° Maggio 25. Protagonista della serata, frutto della sinergia tra comune di Monteriggioni, Società AD 1213 e Associazione Amici del Castello, sarà Roberto Farinelli con il suo libro “Prospettive su Monteriggioni. I castelli di Montemaggio, Montautolo e Castiglione”, edito da Betti Editrice. L’autore che ha corredato il testo di foto dei documenti d’archivio citati e delle località prese in considerazione, dialogherà con Marco Valenti.

Chianciano Terme, “Garibaldi su una gamba” in scena al Teatro Caos sabato 17 dicembre

Sabato 17 dicembre, alle ore 21.15, sul palco del Teatro Caos di Chianciano Terme va in scena Garibaldi su una gamba, spettacolo nel cartellone curato da Lst Teatro che vuole rivolgersi in particolar modo a un pubblico di giovani. Su un testo di Manfredi Rutelli e Andrea Kaemmerle, che ne è anche insuperabile protagonista, la produzione firmata Guascone Teatro offre una lettura insolita dell’eroe dei due mondi.Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0578 321101 o via mail l’indirizzo [email protected].