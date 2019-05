L’agenda di Siena News – alla Magione il concerto dei madrigalisti senesi

Madrigalisti e Per Chorum insieme alla Magione

Il gruppo polifonico Madrigalisti Senesi, diretto dal maestro Elisabetta Miraldi, sarà in concerto mercoledì 22 maggio alle 18.30 a Siena, nella splendida cornice della chiesa di San Pietro alla Magione in via Camollia, insieme al gruppo corale “Per Chorum” proveniente dalla Svezia e diretto dal maestro Per RÖnnblom.

InBox dal vivo, il programma del mercoledì

La programmazione si apre alle 9.30, Teatro dei Rozzi con STORIA DI UNO SCHIACCIANOCI lo spettacolo, che si rivolge ad un pubblico dai 5 ai 10 anni. A seguire, alle 11.30, la compagna Piccoli Idilli, presenterà KANU, spettacolo di narrazione con musica dal vivo, tratto da un racconto malinkè. Ultimo spettacolo della programmazione dedicata al teatro ragazzi IL MULO dell’Associazione 4gatti ( 14, Teatro del Costone). Il biglietto è di 3 euro, ridotto costa 1 euro. Info e prenotazioni. Per info contattare: Straligut Teatro, 0577 374025 – 331 9164964, [email protected]

La storia di Samouni all Limonaia del tribunale Civile

Nuovo film alla Limonaia del Tribunale civile, INGRESSO LIBERO in Via del Romitorio 4. Accessibilità universale da via Camollia 85, previo contatto, al solo scopo, 347 8838818.