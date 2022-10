L’agenda di Siena News – alla Lizza per Brio: arriva la gara di go kart a sostegno della Lilt

Venerdì 21 ottobre

la fotografia del Siena Awards incontra la musica del Siena jazz

Si intitola “Musica in mostra” il doppio appuntamento che celebrerà l’incontro fra la grande fotografia del Siena Awards e la musica di alto profilo del Siena Jazz. L’evento si svolgerà nell’ex Distilleria Lo Stellino, in via Fiorentina, e proporranno un’esperienza multisensoriale con la possibilità di visitare la mostra “Imagine all the people sharing all the world” dedicata ai vincitori del SIPA, Siena International Photo Awards, prima di assistere a una performance musicale live organizzata dal Siena Jazz. Le due serate saranno arricchite da un aperitivo con prodotti del territorio messi a disposizione da Etruria Retail, con i suoi supermercati Carrefour, fra i main partner del Siena Awards. L’evento si aprirà alle 19 con l’aperitivo e la visita alla mostra.

L’evento è gratuito per i possessori del biglietto delle mostre del Siena Awards. Coloro che ne sono sprovvisti, possono acquistarlo ai due eventi “Musica in Mostra”, venerdì 21 o venerdì 28 ottobre, al prezzo ridotto di 10 euro, anziché 12 euro. Per partecipare è richiesta la registrazione obbligatoria a questo link (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-musica-in-mostra-439746241847).

La Chigiana in spettacolo con il Cral Mps

Il CRAL Siena del Gruppo Montepaschi organizza, alle 18, nel salone della propria sede di Via dei Termini 31 a Siena, un incontro con l’Accademia Musicale Chigiana sul tema “LASCIATI CONQUISTARE DALLA MUSICA, MICAT IN VERTICE 100: UNA STAGIONE FANTASTICA! – Un secolo di concerti a Palazzo Chigi Saracini, dal progetto del Conte Guido per il suo tempio della musica all’attualità degli straordinari artisti in programma nella stagione 2022-23”. Protagonisti dell’evento, in rappresentanza dell’Accademia, il maestro Nicola Sani, direttore artistico, Angelo Armiento, direttore amministrativo e Stefano Jacoviello, responsabile progetti culturali e media.

Alla tenuta di Suvignano contro la Mafia

Dalle 10 alle 13 alla Tenuta di Suvignano un incontro insieme agli amministratori pubblici e tutti i professionisti per parlare della lotta alla Mafia. Un incontro dal titolo ‘Piazze Aperte. La lotta alla Mafia non è un percorso tra viaggiatori solitari’. Grazie alla partecipazione del Comune di Monteroni, Regione Toscana e tutte le associazioni, si terrà una mattina ricca di attività per grandi e piccoli.

Ti racconterei altre storie. Sempre più meravigliose: ad Area Verde Camollia il nuovo libro di Noemi Ghetti

Appuntamento alle 18 nei giardini di Area Verde Camollia. T’Ti racconterei altre storie. Sempre più meravigliose’, sarà presentato il nuovo libro di Noemi Ghetti arricchita con i disegni di Francesco Del Casino.

Sabato 22 ottobre

Alla Lizza per Brio: arriva la gara di go kart a sostegno della lega Tumori

“Alla Lizza per Brio”, l’evento in programma fino a domani, domenica 23 ottobre, che vedrà Comune di Siena, Lega Tumori senese e mondo delle Contrade uniti dalla solidarietà e dalla prevenzione in ricordo del fantino Andrea Mari detto “Brio”. Una manifestazione ludico sportiva dedicata al go kart e organizzata dallo storico patron dell’evento Stefano Berrettini che vedrà la partecipazione di Capitani, Fantini, Legend (ex dirigenti), barbareschi e correttori delle contrade. Un appuntamento che quest’anno, per la prima volta, si svolgerà a Siena, nell’inedito scenario de La Lizza, intorno alla quale sarà allestito un circuito cittadino.

Domenica 23 ottobre

A Poggibonsi una giornata dedicata all’arte moderna

L’evento prenderà il via alle 10, il percorso promosso dall’Associazione Arte Continua sul territorio proseguirà a Poggibonsi con una passeggiata tra le opere donate anche a questa comunità. Il punto di partenza è l’intervento di Antony Gormley al binario 2 della stazione ferroviaria, realizzato nell’ambito del progetto dell’artista Fai Spazio Prendi Posto a cura di Achille Bonito Oliva e James Putnam per l’edizione del 2004 di Arte all’Arte. Il tour passerà poi da piazza Fratelli Rosselli, piazza Matteotti, con la Fontana all’acquerello realizzata da Sarkis nel 2003 e si

concluderà alla Fonte delle Fate, che ospita l’installazione permanente dei Dormienti di Mimmo Paladino, donata alla città nel 2000 e completata dal 2021, sempre grazie all’Associazione, con l’accompagnamento di Brian Eno previsto dal progetto originario. Alle 11.30, il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale – che ospita l’opera Blue Girl di Kiki Smith, e un altro intervento di Antony Gormely, donato nel 2004 per la cima della torre – offrirà lo

scenario per un incontro nell’ambito del progetto Le Città del Futuro. L’evento ruoterà intorno alle possibilità di rigenerazione urbana grazie all’arte, la tecnologia, la responsabilità sociale, la circolarità e la riforestazione, analizzando il rapporto tra città e campagna, comunità locali e comunità internazionali dell’arte e il ruolo nella costruzione delle Città del Futuro. L’evento è parte integrante del progetto “La magia del green, dell’arte e della luce #quisipuò”, promosso dal Comune di Poggibonsi con la compartecipazione della Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena. Interverranno: Valerio Barberis, David Bussagli, Loris Cecchini, Emanuele Coccia, Stefano Colicelli Cagol, Mario Cristiani, Mario Cucinella, Antony Gormley, Guido Poccianti, TobiasRehberger, Super Flex, Vicente Todolì, Beatrice Trussardi.