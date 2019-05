L’agenda di Siena News – Al via “Siena per ” Amatrice e Norcia

In Piazza del Campo prende il via “Siena per”, mostra mercato dedicata a Amatrice e Norcia

Arrivano da Norcia, Amatrice, San Ginesio e da altri comuni colpiti dal terremoto, i coraggiosi produttori che, da domani 31 maggio, potranno vendere i tesori della loro terra in Piazza del Campo a Siena dando vita alla prima edizione di “Siena per”. Domani ci sarà anche la cena di “Siena per”, evento indirizzato alla raccolta fondi per l’associazione “Tutti i Colori del Mondo” di Norcia che si occupa di disabilità e la cui sede operativa è ancora inagibile, e che verrà servita negli spazi del Santa Maria della Scala. Per partecipare alla cena è possibile chiamare ai numeri 335 6447095 e 3202468328. La prenotazione è obbligatoria. Per i partecipanti è previsto un tour alla scoperta del Santa Maria della Scala che avrà luogo alle 19.

‘Sport e scuola compagni di banco’, evento a Monteriggioni

Si svolgerà a Monteriggioni l’evento finale dell’edizione 2019 di ‘Sport e scuola compagni di banco’, progetto creato per promuovere l’educazione fisica nelle scuole primarie toscane. Saranno circa 500 le bambine ed i bambini che si ritroveranno nel borgo toscano per dar vita a una vera e propria festa. Insieme alla Regione al progetto collaborano l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Università degli Studi di Firenze, l’Università degli Studi di Pisa, Coni Toscana e Cip Toscana.

Quando la miscellanea è la clinica”, confronto su terapie e metodo clinico-terapeutico con pazienti complessi , convegno a Monteriggioni

Come cambia il metodo clinico-terapeutico in base alla complessità dei pazienti? Qual è il modo più corretto di utilizzare gli anticoagulanti orali diretti in presenza di più patologie? Su questi interrogativi si confronteranno esperti provenienti da tutta Italia nel corso del convegno dal titolo “Focus sui DOACs. Quando la miscellanea è la clinica”, organizzato dal professor Marcello Pastorelli, direttore Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, che si terrà a Monteriggioni, all’hotel Borgo San Luigi.

“Blockchain e energia”, seminario all’università di Siena

Come influisce l’utilizzo della tecnologia blockchain nel settore energetico? Di questo si occupa il seminario “Blockchain e energia. Aspetti tecnici, economici e giuridici” organizzato dal dipartimento di giurisprudenza, che si terrà alle 10 in sala Consiliare al presidio Mattioli.