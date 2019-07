L’agenda di Siena News – Al Santa Maria della Scala Cesare Mancini racconta il Barocco attraverso la musica

Musica Scolpita, il barocco svelato dall’iconografia musicale

Nell’ambito della mostra MUSICA SCOLPITA. Interpretazione tridimensionale di “movimenti” barocchi, si terrà una Conversazione condotta dal Professor Cesare Mancini dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.Con il suo intervento dal titolo. IL BAROCCO SVELATO DALL’ICONOGRAFIA MUSICALE, il musicologo accompagnerà il visitatore alla scoperta degli strumenti musicali seicenteschi, che sono gli attori principali delle ‘Nature Morte’ realizzate dal pittore bergamasco Evaristo Baschenis. Evento in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana. Ingresso gratuito

In piazza Jacopo della Quercia a tempo di jazz

A Siena proseguono i concerti della 49ma edizione dei seminari internazionali estivi di Siena Jazz. DOMANI giovedì 25 luglio (ore 21.30 – ingresso libero) nella meravigliosa Piazza Jacopo della Quercia, primo appuntamento con “Siena Jazz Masters”, le esibizioni dei grandi maestri internazionali che animano i seminari senesi.Due le formazioni impegnate: il primo set propone un quintetto con Becca Stevens (voce), Maurizio Giammarco (sassofoni), Aaron Parks (pianoforte), Paolino Della Porta (contrabbasso), Ferenc Nemeth (batteria). La seconda parte sarà affidata a un sestetto composto da Fulvio Sigurtà (tromba), Miguel Zenon (sax alto), Dayna Stephens (sax tenore), Charles Altura (chitarra), Harish Raghavan (contrabbasso), Ferenc Nemeth (batteria).

Festa del vino e del buglione di Palazzone

La Festa del vino si divide in tre aree principali. C’è la zona ristorante dove è possibile combinare i vini ai piatti del territorio, fra i quali il famoso “buglione” preparato dalle bravissime cuoche del paese. Si tratta di un piatto di varie carni, cotte con tutti gli ingredienti, insieme, in un’unica casseruola. E “buglione” sta proprio a indicare l’insieme di cose più svariate. Dopo cena è possibile spostarsi all’enoteca (aperta dalle 21,30) dove si ritroveranno i migliori vini selezionati delle cantine di Palazzone, da gustare in un ambiente caratteristico come la “Piazzetta del pozzo”.

A Poggibonsi la biblioteca comunale ‘scende in piazza’

Uno stand estivo e anche in notturna per la biblioteca comunale che scende in piazza con “Libri in vacanza”. Si tratta della nuova iniziativa che si svolgerà domani, giovedì 25 luglio, in occasione della manifestazione “Saldi in banchi”, e che vede protagonista la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini.“Una ulteriore occasione per promuovere i servizi e la funzione della nostra biblioteca che in questo caso ha deciso di incontrare la città in maniera nuova ed originale traslocando direttamente tra le persone – dice il vicesindaco e assessore alla cultura Nicola Berti – Un trasloco che consentirà agli interessati di prendere in prestito libro o di iscriversi al servizio in orari inconsueti”.Ed ecco che domani sera in piazza Nagy, a partire dalle 18 e fino alle 23,30, sarà presente uno stand della biblioteca comunale Pieraccini.

L’Orchestra della Toscana debutta al 44° Cantiere. Al tempio di San Biagio dirige György Ráth

Tre autentici capolavori sinfonici nel monumentale Tempio di San Biagio, con un direttore d’eccezione: appuntamento giovedì 25 luglio alle 21.30 per il debutto dell’Orchestra della Toscana al 44° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, con la direzione dell’acclamato György Györiványi Ráth e accanto a lui la violinista Ariadne Daskalakis nel ruolo solista. Il cartellone della giornata si aprirà alle 18.00 nel Salone di Palazzo Ricci (via Ricci, 9) con l’esibizione del Montfort Quartett. Alle 21.30 in piazza della Repubblica a San Casciano dei Bagni, invece, si terrà il concerto finale della masterclass del soprano venezuelanoInes Salazar, già Tosca per Zeffirelli.

Alle Terme Antica Querciolaia viaggio nel gusto con i sapori e le birre artigianali delle Crete senesi e della Valdichiana

Seconda tappa tra i sapori delle birre artigianali delle Crete senesi e della Val di Chiana per ‘Al Cinema con gusto alle Terme’. L’appuntamento con la rassegna che unisce gusto, cinema e relax alle Terme Antica Querciolaia torna giovedì 25 luglio con una nuova serata in compagnia delle degustazioni dei prodotti tipici delle Terre di Siena e la proiezione a bordo vasca del film ‘Up’. Le serate sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria, chiamando il numero di telefono 0577-724091 al costo di 28 euro (che comprende degustazioni a bordo vasca, film e bagno notturno), di 25 euro (prevendita entro il giorno prima sia online che alla cassa), di 22 euro per gruppi (non inferiori alle 15 persone) e di 10 euro per i bambini fino a 10 anni di età. L’ingresso solo cinema (dalle ore 21 in poi) è di 15 euro. È possibile usufruire della formula ‘Rimani alle Terme’ che al costo di 28 euro comprende l’ingresso giornaliero alle terme Aq e la serata di ‘Al cinema con gusto alle Terme’.