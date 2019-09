L’agenda di Siena News – Al Franci festival appuntamento con il duo Bucci – Zambrini

Franci festival con le musiche di Schumann e Brahms

Torna anche a settembre l’appuntamento con il Franci Festival. La rassegna di musica da camera del Conservatorio senese riapre la ‘bella stagione di note’ venerdì 13 settembre con un nuovo appuntamento all’Accademia dei Rozzi. Dalle 18, la Sala degli Specchi ospiterà il concerto di Benedetta Bucci, viola e Livia Zambrini al pianoforte su musiche di Schumann e Brahms.

Ultimo appuntamento con l’estate all’Isola d’Arbia

Il 13 settembre, ultima iniziativa della stagione sarà una grande festa, con ingresso e partecipazione liberi che inizierà alle 18.00 e terminerà con la discoteca in piazza, un momento per festeggiare la fine dell’estate e la conclusione del cartellone estivo e per condividere l’intera esperienza trascorsa insieme. Si inizia con il Mercatino del riuso e alle 19 con l’Aperietnico davanti alla sede della Misericordia che gestirà l’intera iniziativa mentre nel vicino giardino dalle 18.30 saranno organizzati da Sobborghi Onlus numerosi giochi per ragazzi e la premiazione del torneo di scacchi che si è svolto durante l’estate. Alle 21 ci sarà una dimostrazione di Atleti del Cus Siena e dalle 21.30 la Discoteca per ballare fino a tarda notte..

Festa de L’Unità Circolo Due Ponti

Alle 18 dibattito con l’onorevole Padoan. Alle 20 apericena. Alle 21 intervento di Serena Pallecchi e proiezione del documento Fuocoammare.