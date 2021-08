L’agenda di Siena News – al Castello di Monteriggioni un calendario ricco di eventi

Agosto si celebra al castello di Monteriggioni tra musica e teatro

L’estate si celebra al Castello di Monteriggioni tra musica e teatro con un cartellone ricco di eventi. è in programma lo spettacolo “Laghat, storia di un cavallo speciale” dei Topi Dalmata: Silvia Priscilla Bruni, Margherita Fusi, Alberto Massi (musiche originali), Barbara Toti e Simona Parravicini (movimenti scenici). Trae spunto dalla storia vera – narrata da Enrico Querci nel suo Laghat, un cavallo speciale – di un purosangue destinato alle corse ma colpito da una malattia che lo condurrà alla cecità. Laghat attraversa momenti di paura, smarrimento, rabbia, ma, grazie al sostegno di chi gli è intorno e di nuovi amici, riuscirà a superare le difficoltà che la vita li ha imposto e a intraprendere con successo ciò che più ama: la corsa. Una favola reale che non risparmia commozione, in chiaroscuro come la vita.

Venerdì 13 agosto grande comicità con “Si fa per ridere” di Alessandro Paci e Kagliostro. Direttamente dal grande successo televisivo ottenuto quotidianamente su RTV38 grazie ad “Attenti al Tubo”, i due mattatori della comicità toscana tornano insieme in uno spettacolo dove si ride dall’inizio alla fine. Duettando e alternandosi continuamente, coinvolgendo il pubblico in giochi di prestigio, o presunti tali, gare di barzellette o semplicemente godendosi lo spettacolo. Una serata che ha riempito e continua a riempire piazze e teatri di ogni genere con numero di spettatori e di risate incredibili.

Ma non finisce qua, la kermesse del Castello continuerà anche nei giorni di sabato 14 e domenica 15 agosto con un week end interamente dedicato al grande cinema. Inizierà sabato con la proiezione di Joker, film successo firmato Tod Philip con protagonista Arthur Fleck, che proprio per l’interpretazione del celebre nemico di Batman vinse l’Oscar come miglior attore. Gli eventi si concluderanno domenica con la proiezione di Yesterday di Danny Boyle. Un giorno un musicista di scarso successo, Jack Malik, nel quale crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più.

Calici di stelle arriva a Rapolano Terme tra musica, arte e vino

A partire dalle 21 Calici di Stelle avrà il suo ingresso da Piazza Matteotti, dove sarà possibile acquistare i ticket per le degustazioni e iniziare a degustare piatti e vini di produzione locale accompagnati dalla musica dei Carbonara Blues. In via Monaci saranno protagonisti vini bianchi e bollicine in arrivo dal Friuli, accompagnati da sapori della tradizione locale e toscana e dalla musica di Alìpio Carvalho Neto, Emanuele Parrini, Silvia Bolognesi e Pierluigi Foschi. In Largo Fratelli Cervi, infine, sarà possibile assaggiare altri vini tipici toscani e Valdobbiadene abbinati a sapori tradizionali o sfiziosi sulle note del Gruppo Bandistico Sorgente Musicale. Il punto di uscita della manifestazione sarà da via Roma. Dalla terrazza dei giardini pubblici del Piazzone, inoltre, sarà possibile osservare il cielo e le stelle insieme agli amici astrofili del Centro culturale ricreativo La Piana.

A Montepulciano un incontro con Enrico Letta

Rilancio post pandemia, sostenibilità, recovery found e molto altro. saranno questi i temi che verranno trattati dal segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, candidato alle suppletive nel collegio uninominale Siena-Arezzo. Alle 18.30 farà tappa a Montepulciano nel giardino della Fortezza medicea insieme a David Sassoli, eurodeputato e presidente del parlamento europeo.