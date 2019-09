L’agenda di Siena News – Ai Magazzini del Sale la mostra di Franco Fortunato

Domani apre la mostra di Franco Fortunato “La storia della Querina”

Domani, 20 settembre, apre al pubblico, dalle 15, la mostra di Franco Fortunato: “La storia della Querina” ai Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico fino al prossimo 6 ottobre.Oltre 100 opere per un viaggio avventuroso che ripercorre le peripezie vissute nel 1431 dal bastimento capitanato dal nobile veneziano Pietro Querini nel racconto cromatico dell’artista romano.L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Segni di donna, mostra al femminile a Poggibonsi

enerdì 20 settembre, alle ore 17, verrà inaugurata l’ottava edizione della mostra “Segni di Donna”al centro Culturale Hb di Poggibonsi, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e dei patners EsseCiArt e Conkarma . La rassegna prevede l’esposizione di oltre 100 opere suddivise in otto Personali.Esporranno le seguenti artiste: Silvia Beghé, Linda Brown, Samanta Casagli, Chimena Filippetti, Francesca Franceschini, Lara Francini, Silvia Massai e Anna Morandi.

Puliamo il Mondo. Il buon esempio parte dai più piccoli a Bagno Vignoni

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare con i propri mezzi. A seguire colazione al Parco Sorbellini. Educazione ambientale partendo dai più piccoli. E’ Bagno Vignoni il luogo scelto dal Comune di San Quirico d’Orcia che ha aderito all’edizione 2019 di Puliamo il Mondo, l’evento nazionale promosso da Legambiente, in programma venerdì 20 e sabato 21 settembre.

A Vagliagli la tradizione rurale anima la Festa dell’Uva

venerdì 20 settembre, dalle 19, con l’apertura dello stand gastronomico, dello spazio dedicato alla degustazione di vini e distillati in compagnia di esperti sommelier, dei giochi per bambini, dell’esposizione delle foto scattate per la decima edizione del concorso fotografico “Riflessi” e di una mostra di pittura. Alle 22 sarà protagonista la musica della Cover band di Rino Gaetano, con il concerto in Piazza Vittorio Emanuele in acustico.