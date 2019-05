L’agenda di Siena News – Agli Intronati Giulio Meotti racconta la morte dei cristiani d’Oriente

Agli Intronati la presentazione del libro di Giulio Meotti

Alle 17.30 Giulio Meotti, scrittore e giornalista de Il Foglio, presenterà al pubblico della biblioteca degli Intronati il suo libro La tomba di Dio. La morte dei Cristiani d’Oriente e l’abbandono dell’Occidente.L’appuntamento, a ingresso libero, che si terrà nella sala Storica ,via della Sapienza, 5, vedrà il coordinamento di Raffaele Ascheri.

Il Maggio dei libri per bambini va in scena tra le torri

Giocare con le parole, le emozioni e le raffigurazioni per un percorso educativo per i più piccoli. E’ il laboratorio di lettura sul libro Flavia Uragano alle 17.30 nel centro di quartiere di Badia a Elmi, sarà tenuto da Valentina Ravagni e Luisa Carretta. L’iniziativa s’inserisce nel ricco calendario de “Il Maggio dei Libri per i bambini” .

Il palio più antico di cui si abbia conoscenza presentato alla Santissima Annunziata

Nella chiesa della Santissima Annunziata, il Rettore Gian Franco Indrizzi, presenta alla città “Il Palio dei Senesi” che resterà in esposizione fino al 25 del mese e potrà essere ammirato dai Senesi e dai visitatori in Piazza del Duomo. È il palio più antico di cui si abbia notizia, databile ai primi decenni del Cinquecento.