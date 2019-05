L’agenda di Siena News – Agli Intronati con il ‘Diario di Matteuccia’

Gli appuntamenti di Maggio agli Intronati si aprono con il noir di Barbara Cucini

Il calendario degli appuntamenti letterari del mese di maggio alla Biblioteca degli Intronati si apre con il noir storico di Barbara Cucini: “Diario di Matteuccia” (ed. 0111, 2019), giovedì 2 maggio alle 17.30. La presentazione, comme d’habitude: a ingresso gratuito nella sala Storica in via della Sapienza, 5, sarà in compagnia dell’autrice e vedrà l’intervento di Francesco Ricci, docente di letteratura italiana e latina del liceo classico “E.S. Piccolomini” di Siena, e della scrittrice senese Sarita Massai. Coordina Raffaele Ascheri, presidente del CdA della biblioteca.

Europa, le opportunità per i giovani al centro di un convegno a palazzo Patrizi

Scegliere un paese europeo per un’esperienza professionalizzante o di volontariato che apra le porte a un impiego in un Paese estero. Per conoscere le opportunità e compiere la scelta giusta, domani, giovedì 2 maggio alle 15 a Palazzo Patrizi è in programma il l’appuntamento “Mobilità transnazionale e corpo europeo di solidarietà nella settimana europea dei giovani”. L’incontro si svolge nell’ambito della Settimana europea della gioventù .

Ciclomaggio: un mese di eventi dedicato agli anni’80 di Tondelli

Scrittore e intellettuale, vera e propria icona degli Anni Ottanta. E’ Pier Vittorio Tondelli il protagonista dell’edizione 2019 di Ciclomaggio, l’iniziativa creata dagli studenti del polo umanistico dell’Università di Siena per promuovere la conoscenza e l’approfondimento di un autore della contemporaneità italiana, che dal 2 al 30 maggio vedrà cinque giornate di approfondimento sulla produzione letteraria e sul contesto storico, sociale e culturale degli anni ’80. Il programma di appuntamenti prende il via giovedì 2 maggio alle 17 nel giardino della Biblioteca umanistica (via Fieravecchia, 19) con “Trip scannato”. A seguire, alle 19.30, alla Corte dei Miracoli (via Roma, 56) l’opening party di Ciclomaggio 2019.

Il biblista americano Stephen Pidgeon in Italia: conferenza a Siena sulle Sacre Scritture

La canonicità: quali libri e quando? è il tema dell’incontro che il dott. Stephen Pidgeon, fondatore e amministratore delegato del Cepher Publishing Group, LLC (USA), terrà sabato 4 maggio 2019, alle 15,30, alla Fondazione Cantonuovo di Siena, in viale Pietro Toselli 11.I



Poggibonsi: al Politeama la presentazione del libro di Fabrizio Fabiani

Sabato 4 maggio alle 16.30 nella sala Set del Cinema Teatro Politeama di Poggibonsi, Dario Ceccherini, insieme all’autore Fabrizio Fabiani e all’editore Andrea Mancini, presenteranno il libro “Il Diavolo si annida nei dettagli”, appena pubblicato dalla Conchiglia di Santiago.