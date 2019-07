L’agenda di Siena News – Ad Arte Siena la mostra di Olga Niescier

Structura naturalis, ecco il prossimo appuntamento di Arte Siena

Un’esplorazione meditativa su Madre Natura e i suoi ritmi, uno sguardo al micro-universo della botanica, un incontro intimo con lo Zen e l’espressionismo astratto. C’è tutto questo nella mostra Structura Naturalisdi Olga Niescier alla Galleria Cesare Olmastroni di Palazzo Patrizi in via di Città 75, dal 12 luglio al 4 agosto.Una raccolta di opere della pittrice polacca che vanno dal 2013 al 2016 e che mostrano appieno la sua grande capacità nell’utilizzare il colore. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile tutti i giorni dalle 15.30 alle 18.30

A Jazz & Wine in Montalcino è il giorno della regina del jazz: sul palco sale Dee Dee Bridgewater

A Jazz & Wine in Montalcino è il giorno della regina del jazz: sul palco sale Dee Dee Bridgewater. Con una delle più acclamate star mondiali prosegue, domani, venerdì 12 luglio nella Fortezza medioevale, la rassegna che nasce dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz di Roma ed il Comune di Montalcino. Tutti gli spettacoli di Jazz & Wine in Montalcino avranno inizio alle 21.45. Informazioni, prenotazioni e biglietti Proloco Montalcino, 0577 849331 / 348 8855416 – [email protected]

Val d’Orcia In Swing: Radicofani si immerge nelle atmosfere musicali di inizio Novecento

Tra venerdì 12 e sabato 13 luglio Radicofani si immerge nella musica e in particolare nello swing, per il terzo anno consecutivo. Il successo delle precedenti edizioni di “Val d’Orcia in swing” è stato travolgente e anche per quest’anno la pista di 120 mq., montata in piazza San Pietro, è pronta ad accogliere un gran numero di appassionati: si preannuncia il tutto esaurito nelle aziende agrituristiche della zona. L’iniziativa è dedicata a ballerine e ballerini ma anche a semplici amanti del ballo ogni età, con le note dal vivo degli Henzapoppin’s Choo-Choo Train, band che si è fatta notare sopratutto nel panorama romano.Non mancheranno nemmeno le cene con i piatti toscani in un ambientazione unica, quella della piazzetta del Teatro. La prima serata gastronomica (su prenotazione, 18 euro) è in programma venerdì 12 luglio

Ad Arbia buon cibo, spettacoli e divertimento. La ricetta dell’estate è per tutti i gusti con Settimangio

Dalle 19.30 i visitatori potranno deliziare il palato con tante prelibatezze a scelta: brace, hamburger, fritto misto, pizza oltre a cocktail e birra. Live music e animazione per bambini. L’estate fa rima con buon cibo, musica e divertimento per grandi e piccini ad Arbia Scalo. Saliranno invece sul palco i Gold5 per una serata all’insegna delle hit anni ’80 e ’90