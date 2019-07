L’agenda di Siena News – A Siena una passeggiata alla scoperta di Ettore Bastianini

A spasso con Bastianini, il baritono senese

Ad Ettore Bastianini sarà dedicata la seconda de Le Scoperte 2019. Alle ore 21.30, con ritrovo in piazza del Campo (Fonte Gaia) la rassegna estiva di passeggiate notturne a tema storico condurrà i partecipanti sui luoghi a cui è legata la sua esistenza. Tra questi via Mascagni, che fu sua dimora: Bastianini era infatti un verace panterino, della Pantera fu anche Capitano vittorioso e mecenate, generoso finanziatore per la realizzazione del museo. La sua esistenza fu emotivamente contesa tra Stalloreggi, Siena e il resto del mondo: si esibì alla Scala di Milano, fu molto legato a Vienna, morì in solitudine a Sirmione, salvo poi esser tumulato nella citta natale.

Torna il “Siena Jazz Masters”

Con una formula originale che da anni rende esclusivo il cartellone di Siena Jazz, i grandi maestri che danno vita ai seminari si esibiranno in formazioni estemporanee: si comincia in Piazza Jacopo della Quercia alle 21.30, Diana Torto (voce), Ben Wendel (sassofoni), Kenny Werner (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Fabrizio Sferra (batteria) sarnno i protagonisti di un primo set che poi lascerà il palco a Jen Shyu (voce), Giovanni Falzone (tromba), Achille Succi (clarinetti, sax alto), Matt Mitchell (pianoforte), Linda Oh (contrabbasso), Fabrizio Sferra (batteria).

OPPIO#2 della Compagnia Francesca Selva in scena a Sovicille D’Estate

La Compagnia Francesca Selva torna ad essere protagonista di Sovicille D’Estate, la rassegna di poesia, musica e danza promossa da Fondazione Toscana Spettacolo e Comune di Sovicille. Alle 21.30 al Museo del Bosco, la Compagnia senese diretta da Marcello Valassina andrà in scena con lo spettacolo “OPPIO#2”, la produzione firmata dalla coreografa Francesca Selva e interpretata dalla danzatrice Silvia Bastianlelli che ha superato le 120 repliche. “OPPIO#2” – definito dal giornalista e critico Philppe Verriele “the gem of the Festival AvignonOff 2013”