L’agenda di Siena News – In piazza del Duomo arriva Babbo Natale… in Harley Davidson

Sabato 21

Nella Sala delle Lupe il premio Celli

Si terrà alle 18 nella sala delle Lupe a palazzo Pubblico, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti del ‘premio Celli 2019’. Duccio Balestracci, Caterina Dei e Laurentina Guidotti saranno i premiati della giornata, inoltre, una premiazione speciale per il cavallo dell’anno che andrà a Remorex, cavallo vincitore di ben due vittorie ambedue vinte da ‘scosso’, l’ultima, nella carriera del 16 agosto 2019.

Un pizzico… di Natale

L’orchestra a Plettro senese Alberto Ricci, organizza un concerto di Natale dal titolo ‘un pizzico… di Natale’ nella chiesa della S.S.Annunziata in piazza del Duomo. Il concerto inizierà alle 16 e l’orchestra sarà guidata dal maestro Gabriele Centorbi, sulle musiche di Leopold Mozart, F. J. Haydn, Jacob Arcadelt, Domenico Bartolucci, Johannes Brahms, Alfonso Maria de’ Liguori, Amedeo Amadei, Franz Gruber, e di canti tradizionali natalizi, dirigerà alle percussioni Camilla Cantara, Sara Romagnoli e Maurizio Centorbi, mentre all’organo storico di Giovanni Piffaro (1514-1518), il cui utilizzo è stato gentilmente concesso dall’Arcivescovado e dal M° Cesare Mancini, ci sarà Angela Castellarin.

Natale alla Pinacoteca nazionale

Sarà aperta da domani fino al 6 gennaio, la Pinacoteca nazionale di Siena, nell’occasione sarà possibile visitare nel cortile rinascimentale, ‘la Natività di Lorenzo’, olio su tavola del 1528, della Collezione Spannocchi, che immortala nella scena la Salomè protagonista del miracolo della guarigione delle mani invalide, simbolo del dubbio che la donna ebbe sulla verginità di Maria, un miracolo apocrifo e raro quanto le poche immagini che lo rappresentano.

Arriva la collettiva degli Estrosi ‘A cavallo dell’anno’

Sarà presentato alle 17.30 nella sala espositiva dell’Accabì a Poggibonsi in via Carducci,1. Evento organizzato dalla collettiva ‘A cavallo dell’anno’ dell’associazione degli artisti Estrosi. Una mostra dal titolo ‘SardinArt’ un titolo che vuole essere un chiaro riferimento alla libera espressione artistica. Per informazioni, contattare il seguente numero 3398974736.

Domenica 22

A Siena arriva Babbo Natale… in Harley Davidson

Continuano gli eventi dell’iniziativa ‘Natale a Siena’, questa volta 25 Babbi Natale in veste di centauri delle strade, partiranno alle 11 in sella alle loro moto, per poi giungere in piazza del Duomo, dove sarà possibile ammirare le loro ‘slitte’ su uno sfondo mozzafiato come quello del Duomo di Siena.

La cripta del Duomo lascia scoprire le sue bellezze

Una visita guidata all’interno della cripta del Duomo, un evento unico dove sarà possibile ammirare i quasi 700 affreschi presenti, risalenti al 1200. Alle 11 sarà possibile tramite visita guidata scoprire le ricchezze del Duomo di Siena. Info e prenotazioni 057743273 [email protected]

Fotograficamente palio

Un evento organizzato dall’associazione FtograficaMente Siena, che si terrà nei locali del bar Rombo e Vas. Verrà presentata una rivista dal titolo ‘Fotograficamente Palio’, dove cinque fotografi, racconteranno un anno di Palio attraverso il loro obbiettivo. L’evento avrà inizio alle 18.30.

Ultimo appuntamento di Star Wars tribute al Politeama

Si conclude la rassegna dedicata alla splendida saga di Star Wars. Questa volta il teatro Politeama organizza dalle 16 alle 19 lo ‘Star Wars Cosplay’, un concorso dove, colui che riuscirà ad interpretare al meglio un personaggio della saga avrà in premo casco da Clone Trooper Fase 2, integrale e indossabile, realizzato da Dave’s Armory.

A Gaiole in Chianti si consegna il Clante d’oro

Si terrà alle 16.30 nei locali dell’ex cantina Ricasoli la consegna del Clante d’oro. Il Clante d’oro è il massimo riconoscimento che viene conferito ogni anno dalla Consulta delle associazioni di Gaiole in Chianti e dal Comune a chi si è contraddistinto di più con delle attività in favore della comunità

locale. Nell’occasione saranno consegnate, come è ormai consuetudine, le borse di studio messe a bando dal Comune per gli alunni meritevoli di Gaiole.