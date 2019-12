L’agenda di Siena News – San Gimignano rinnova la galleria d’arte moderna

Nella Sala degli intronati si presenta la visita apostolica della diocesi di Siena

Appuntamento alle 17.30 nella sala degli Intronati a Palazzo Patrizi. Francesco Bossi, Visita apostolica alla diocesi di Siena. 1575, è questo il titolo della trascrizione curata da Giuliano Catoni e Sonia Fineschi e revisionata da M. De Gregorio e D. Mazzini. Si parlerà della visita della diocesi a Siena, avvenuta nel 1575 dove Francesco Bossi, vescovo di Perugia fu designato per venire a salutare i cittadini senesi. Un lavoro molto accurato, una trascrizione del manoscritto originale che si compone di circa 861 carte e che attualmente è conservato nell’archivio arcivescovile di Siena.

In via del Romitorio con Area Verde Camollia

Un altro incontro di Area Verde Camollia in via del Romitorio, 4. Verrà proiettato ’12 dicembre’ un film di Pasolini che ripercorre il fatidico giorno di quel 12 dicembre del 1969 in cui morirono decine di persone in Piazza Fontana. Insieme alla proiezione del film seguirà un dibattito con la partecipazione della professoressa Fiorana Colao dell’università di Siena. Si consiglia prenotazione, esclusivamente presso la newsletter indicata. [email protected]<mailto:[email protected]>.

La prenotazione, possibile fino a 2 ore prima dello spettacolo, garantisce entro 5 minuti prima dell’orario dell’evento un posto seduto non numerato fino al numero di 32 nelle prime 4 file (ne residueranno circa 35 non prenotabili)

Upside down music contest

Al via Upside Down Music Contest, evento organizzato dall’associazione Corte dei Miracoli e il collettivo Horn Ok Please, in collaborazione con il Collettivo Piranha. Come si può intuire dal nome, l’idea è di ribaltare e sovvertire: il basso che diventa alto, l’underground che emerge in superficie, la musica che sovrasta l’immagine, insomma un modo per creare un sottosopra musicale. Per informazione consultare il profilo social Corte dei Miracoli official page, entrata libera.

A San Gimignano si rinnova la galleria d’arte moderna

Sarà presentata alle 16 la nuova immagine della galleria d’arte moderna di San Gimignano. Il progetto dal titolo ‘Ritratti di città’ si presenta al pubblico alle 16 nella sede del museo in via Folgore da S.Gimignano. Il percorso espositivo cambia immagine, l’archivio si trasforma in multimediale ed interattivo, a pensare il “restyling” della Galleria sono Anna Mazzanti, ricercatrice del Politecnico di Milano insieme a un *team di giovani **storici dell’arte under35 quali Martina Marolda, Bianca Francini e Andrea Cerutti. Per info: http://www.cultureattive.org/.