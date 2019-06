L’agenda di Siena News – A Poggibonsi una cantante d’eccezione: Nada

Nada ospite d’eccezione di “Piazze d’Armi e di Città”



E’ Nada, la straordinaria interprete e cantautrice toscana attesa all’edizione 2019 di “Piazze d’Armi e di Città’,alle 21.30 si esibirà al Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale di Poggibonsi accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra. “Nada duo” è l’evento clou della sezione musicale, realizzata in collaborazione con Jazz Cocktail e Music Pool.

Il Vangelo e l’Anticristo all’ Accademia degli Intronati

Sarà Miguel Gotor, docente di Storia moderna all’Università degli Studi di Torino e saggista, a presentare, il prossimo 19 giugno alle ore 17, il libro di Michele Camaioni Il Vangelo e l’Anticristo (Il Mulino, 2019).L’appuntamento, a ingresso libero, realizzato in collaborazione con L’Accademia degli Intronati si terrà, alle 17, nella sede dell’Accademia (via di Città, 75), e vedrà il coordinamento di Roberto Barzanti, presidente della stessa Istituzione.

5 giorni di Birra e divertimento ad Arbia Scalo

Inizia la decima edizione del Birrarbia nell’area verde di Arbia Scalo. L’appuntamento è infatti da mercoledì 19 a domenica 23 giugno con protagoniste assolute della manifestazione organizzata da Avis Taverne e Arbia saranno le birre; 7 tipologie differenti in degustazione, dalle bionde e rosse d’importazione tedesche, belghe e inglesi fino alle artigianali made in Siena . A partire dalle 19 la possibilità di degustare stinchi di maiale, spallotti alla birra, wurstel, pollo alla griglia e gulash con patate o crauti e gl’immancabili pretzel per poi lasciare spazio ai bomboloni caldi oltre ad uno stand tutto dedicato agli hamburger e agli hot dog.