L’agenda di Siena News – A Pienza si celebra il sigaro

Venti anni di Maledetto Toscano celebrati con una festa , a Pienza

Per festeggiare il ventennale il Club Maledetto Toscano ha deciso di coinvolgere tutti gli appassionati domenica 8 settembre al ristorante il Chiostro a Pienza (Si), là dove tutto ha avuto inizio. Il programma è ampio e aperto a tutti (alcuni momenti sono su prenotazione). Si parte dal mattino, alle 11.45, con il taglio del nastro che inaugurerà l’esposizione di foto e quadri legati al mondo del Sigaro e non a cura del Club Maledetto. Madrina dell’evento Ylenia Totino (conduttrice televisiva). Alle 12 Toscano Bicentenario confezione da 20 e Champagne Laurent-Perrier presentato da Stephane Montjourides. Alle13 Brindisi di benvenuto Ferrari spumante con Marcello Lunelli. Anteprima “mondiale” pancetta del Simone Fracassi affumicata al tabacco Kentucky da Massimo Corrà. Aperitivo nella terrazza, salumi al coltello e “cacio di Pienza” con i sott’olio di Agnoni presentati da Nazareno Guidi e delizie al Tartufo con Cristiano Savini. Su prenotazione alle 13.30 il pranzo al termine del quale verrà aperta una forma di pecorino da 6 kg del Maledetto Toscano affinato da Andrea Magi al tabacco Kentucky.Degustazione cioccolato Cru Vista Alegre Dominicano presentato da Danielo Vestri, caffè Lo Scuro Stefano Perinti (torrefattore). Alle ore 16 una degustazione del Moro 2009 in abbinamento al Vin Santo Avignonesi 1998 e selezione di distillati con Vittorio Gianni Capovilla.

Ad Asciano il Palio dei Ciuchi

E’ il giorno del Palio dei Ciuchi ad Asciano giunto alla 42esima edizione. Domenica 8 settembre le 7 contrade (La Corona, Il Corso, La Pergola, Piazza del Grano, Il Prato, La Stazione e La Tranquilla) sognano di alzare al cielo l’ambito Cencio realizzato quest’anno da Emanuele Borzi e dedicato ai 700 anni della fondazione dell’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore.Domenica 8 settembre il giorno più atteso: dalle 11 nella Basilica di Sant’Agata la Santa Messa con la benedizione dei fantini e dei ciuchi; a seguire la presentazione dei fantini. Dalle 16 il corteo storico lungo le vie del centro dove sfileranno i figuranti delle Contrade con affascinanti costumi quattrocenteschi. A precedere il Palio dei Ciuchi l’esibizione degli sbandieratori e, alle 18, al via la contesa del Palio con un’avvincente corsa dei ciuchi per 4 giri nell’anello di paglia.

Pellegrinaggio sportivo mariano (trekking dolce) Brenna – Poggio Romito

Il Csi di Siena organizza il primo pellegrinaggio sportivo Mariano. Ritrovo a Brenna, località Calcinari, alle 14.45.

Alle 15 partenza pellegrinaggio trekking. Alle 17 ritrovo al Poggio il Romito .La località è raggiungibile in auto con partenza da Orgia. Alle 17.30 Rosario e Santa Messa. Alle 18.30 Rinfresco e merende