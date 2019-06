L’agenda di Siena News – A Pian del Lago un caccia al tesoro per bambini con i cani

Merenda e divertimento per conoscere il lavoro del cane da ferma

Una giornata gratuita per conoscere il cane da ferma offerta a tutti i bambini di Siena dall’associazione LiberaCaccia. L’iniziativa voluta dai cacciatori, è tesa a far capire come il cane da caccia sia anche un ottimo compagno di gioco e di vita per i più piccoli. A questo scopo domenica si terrà la seconda edizione di “Una caccia al tesoro con il cane”, presso il quagliodromo Tamara di Siena località Pian del Lago. I bambini saranno accompagnati in campo con un conduttore e un cane da ferma alla ricerca del tesoro, la quaglia.

Festa con la trebbiatura e antichi mestieri a Radicofani

E’ una giornata dedicata agli antichi mestieri Come ogni anno si riscoprono attrezzi contadini, realizzazioni artigianali, vecchie ricette e rievocazioni.L’evento si apre al mattino alle 10 con una sfilata di macchine agricole. Nel pomeriggio alle 16 l’attesa rievocazione della trebbiatura con macchine d’epoca e l’accimatura del pagliaio. Dopocena, ballo con Claudio e Luana. Lungo le vie del centro storico si potranno frequentare delle cantine e scoprire la rievocazioni delle vecchie attività: fabbri, falegnami, calzolai, lavandaie, ricamatrici, armaioli. Accanto alle botteghe artigiane ci sarà anche un’esposizione di vecchi attrezzi e macchine agricole. In funzione gli stand gastronomici al coperto con menù della tradizione contadina e la specialità del posto: i cazzagnoli.

Torrita di Siena, torna il Peter Park; una giornata insieme ai bambini, per ritornare bambini.

L’evento, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà presso il Parco Peep sotto la supervisione della Pro Loco di Torrita, la Fondazione Torrita Cultura e il Patrocinio del Comune di Torrita.Il ricavato dell’interà giornata sarà destinato alla gestione di eventi della biblioteca Soffiasogni ed a progetti scolastici.

Il ricavato dell’ edizione 2018 finanzio il progetto arte e a tal proposito durante l’evento, il come il finanziato con il ricavato dell’edizione 2018.verranno presentati i pannelli dipinti dalle classi quarte della scuola primaria dell’istituto Comprensivo G. Parini alla presenza dei bambini e l’esperta amatissima prof.ssa Wanda Trapassi.

Ultimo giorno di Siena Per in Piazza del Campo

Arrivano da Norcia, Amatrice, San Ginesio e da altri comuni colpiti dal terremoto, i coraggiosi produttori che, fino al 2giugno, espongono e vendono i tesori della loro terra in Piazza del Campo a Siena, dando vita alla prima edizione di“Siena per”, manifestazione ideata dall’amministrazione comunale di Siena nella volontà di offrire un aiuto concreto a chi si è trovato vittima di catastrofi naturali e che ancora fa fatica a ripartire.