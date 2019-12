L’agenda di Siena News – a Palazzo Patrizi la mostra d’arte ‘Liberart’

Nella sala Cesare Olmastroni si inaugura Liberart

Dare voce alla creatività matura, è questo l’obiettivo del concorso artistico ‘Liberart’. Un esposizione dedicata agli over 55 residenti in provincia organizzato dal sindacato dei pensionati della Cgil. Il concorso prevederà un’esposizione di una settimana nella galleria d’arte Cesare Olmastroni a Palazzo Patrizi. Inizierà alle 10.30 e si concluderà il 14 dicembre alle 10 con relativa premiazione dei primi tre classificati.

Alla Chigiana si suona Beethoven

Un altro appuntamento dell’evento Micat in Vertice, questa volta dedicato alla musica per archi di Beethoven. Alle 21 nel salone dei concerti al palazzo Chigi Saracini, sarà ospitato il quartetto Noûs, musica per archi dedicata al grande compositore a 250 anni dalla sua scomparsa.

I biglietti possono essere acquistati anche online al sito www.chigiana.it fino alle ore 12 dei rispettivi giorni dei concerti (oppure, con sovrapprezzo, sul portale Ticketone.it anche presso i rivenditori autorizzati). Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero telefonico 333.9385543.

Porte aperte all’istituto S.Bandini

Si apre domani l’open day dell’istituto di scuola superiore S.Bandini. Si inizia alle 14.20 con il saluto e la presentazione dei corsi del Siena Jazz University con successivo concerto. Alle 17.45 si aprono le porte ai giovani studenti che il prossimo anno si troveranno ad affrontare il primo anno di scuola superiore di secondo grado.

Ultimo incontro di Pop!-ulismi

Si terrà alle 17 l’ultimo incontro di Pop!-ulismi alle stanze della memoria in via Malavolti 9. L’evento si comporrà di un confronto a tre voci, coordinato dal presidente dell’istituto Pietro Clemente, interverranno anche Mario Pezzella, filosofo, Tarcisio Lancioni, semiologo, e Renév Capovin, organizzatore di cultura.

Lo spettacolo della mafia. Storia di un immaginario tra realtà e finzione

Si terrà alle 21.15 nella Sala dell’Amicizia in piazza San Giuseppe a Poggibonsi la presentazione del nuovo libro di Marcello Ravveduto dal titolo ‘Lo spettacolo della mafia. Storia di un immaginario tra realtà e finzione’. Alla presentazione saranno presenti, oltre all’autore, anche rappresentanti dell’associazione Libera, associazione che da sempre lotta contro le mafie.

INFO: [email protected]

327/4229500 (Alessio)

349/2538610 (Luca)

360/597225 (Paolo)

San Quirico celebra l’olio d’Oliva

San Quirico d’Orcia celebra l’olio extravergine di oliva. Dal 6 all’8 dicembre torna l’appuntamento con la Festa dell’Olio, 27esima edizione, ricca di eventi, appuntamenti e momenti di approfondimento con una tavola rotonda sullo stato di salute del settore olivicolo. Il via venerdì 6 dicembre alle 11 con l’apertura degli stand di degustazione. Alle 10.30 l’inaugurazione, a Palazzo Chigi, della mostra “L’affascinante storia delle due Toscane”.