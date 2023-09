L’agenda di Siena News – A Monteriggioni il campionato di cottura di bistecca con l’osso

Monteriggioni: tutto pronto per la quarta edizione del campionato nazionale di cottura di bistecca con l’osso.

La vera ciliegina sulla torta di questa edizione sono gli illustri giudici di gara che presiederanno il campionato. Tra di loro, capitanati dall’anchorman televisivo Roberto Giacobbo, spiccano nomi di rilievo nel mondo del BBQ, come Pasquale Maravita, Luca Terni, Andrea Laganga, Riccardo Ricci, Francesco Camassa, Orlando Di Mario, Eugenio Simonetti. Sabato 23 e domenica 24 settembre. Un fine settimana dedicato alla carne, alla convivialità e alla competizione gastronomica che non potete permettervi di perdere! Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle modalità di partecipazione, visitate il sito web ufficiale all’indirizzo https://thegoldensteak.wixsite.com/site

A Valiano il Palio dei carretti

Domenica 24 settembre, si terrà la 49ma edizione del Palio dei carretti, a Valiano, frazione di Montepulciano. Programma della manifestazione: giovedì 21 giochi popolari tra contrade dalle 21 nel centro storico di Valiano. Mentre la “Sagra del Ciambello” aprirà ufficialmente venerdì 22 settembre e durerà fino a domenica. Il programma di venerdì prevede: alle 21 corteo storico con offerta al SS.Crocefisso da parte delle contrade, mentre alle 22 si terrà lo spettacolo degli sbandieratori e dei tamburini del Bravìo delle Botti di Montepulciano, con la partecipazione delle chiarine del gruppo musici – rione Porta Romana di Castiglion Fiorentino. Alle 22.30 è prevista la presentazione e la benedizione del panno 2023. Alle 23 pesa ufficiale dei carretti e presentazione degli equipaggi. Sabato 23 settembre, alle 20 “Bacco, Taverne e Dolcezze”. Dalle 21 in poi, intrattenimento musicale. Domenica 24 settembre: alle 10 colazione in piazza con cornetti caldi, prima della Santa Messa che sarà officiata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice e che vedrà anche il SS. sacramento della Cresima. Alle 12, benedizione dei carretti e dei piloti ed estrazione delle batterie. Ore 15.30, tradizionale corteo storico delle contrade. Alle 16.30 si corre il palio dei carretti. Alle 18.30 circa la consegna del palio alla contrada vincitrice, Per informazioni: cell. 3498622143 oppure: [email protected].

Un viaggio alla scoperta del pavimento alchemico del Duomo di Siena

Un viaggio alla scoperta dei significati più nascosti di una delle opere d’arte più complesse, belle e misteriose della cristianità: il pavimento alchemico del Duomo di Siena. Sabato 23 settembre alle ore 17.30 a Siena, presso la sede senese dell’associazione archeosofica (via Ricasoli 24), prende il via un ciclo di 5 incontri che offrono una lettura insolita del meraviglioso pavimento della cattedrale senese. Il programma sarà così articolato: sabato 23 settembre si parlerà de “La Sibilla Libica e il Nero Corvo”. Si prosegue poi sabato 7 ottobre con “La Sibilla Delfica E Il Bianco Cigno”. Domenica 8 ottobre sarà effettuata la visita guidata al pavimento alchemico del Duomo Di Siena. Quindi sabato 21 ottobre avrà luogo l’incontro sul tema “Ermete Trismegisto e l’opera della Fenice”. “La Lupa di Siena e il Grande Risveglio” sarà invece l’argomento affrontato sabato 4 novembre. Il ciclo si concluderà sabato 18 novembre con il tema “Il Monte della Sapienza e la Via degli Adepti”Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e avranno inizio alle ore 17.30 Per informazioni: 3756191146 ; [email protected]

Cromatismi d’autunno, la mostra sul foliage dell’Amiata

“Cromatismi d’autunno”: il titolo è tutto un programma per la mostra che s’inaugura venerdì 22 settembre (alle 18) e che sarà ospitata fino alla prima settimana di gennaio 2024 alla Rocca Manenti di Sarteano. Protagoniste sono le immagini iconiche di Giuseppe Alessandrini e Mario Soriente, colte nei boschi del sud della provincia di Siena e, in particolare, dell’Amiata. L’ingresso alla mostra “Cromatismi d’autunno” è gratuito (compreso nel normale biglietto del Castello o voucher dei musei). Per informazioni: www.sarteanoliving.it, t. 0578 292 204.