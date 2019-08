L’agenda di Siena News – A Chiusi parte il festival Orizzonti 2019

Chiusi, al via il Festival Orizzonti #Donna2019

Cominciano ufficialmente gli spettacoli in programma per la diciassettesima edizione della rassegna, che quest’anno vede Gianni Poliziani ricoprire il ruolo di Direttore Artistico. Si comincia quindi alle 18.30, con il concerto di apertura del Festival, eseguito dalla band Ottoni per Caso, nell’area di Largo Cacioli. Il primo spettacolo di prosa è previsto invece per le 21.15, al Teatro Mascagni, con la prima nazionale de “La Stazione”, portata in scena dalla compagnia LST Teatro con la regia di Manfredi Rutelli.

A Chianciano Terme una settimana all’insegna dell’improvvisazione teatrale e della Corale

“I Cant” si terrà mercoledì 7 agosto alle 21.30 nel centro storico di Chianciano Terme, a ingresso libero. È il nuovo spettacolo di improvvisazione teatrale degli Appicicaticci, composti da Renato Preziuso, Tiziano Storti e il maestro Alessio Granato, facente parte dell’associazione “Voci e Progetti” specializzata in questa tipologia di eventi.



ENRICO FINK e i Radicanto presentano i “Canti de Scola”: riti, danza e poesia per una festa di matrimonio ebraica

A Radicofani, per i “Giorni di Ghino”, Enrico Finnk e i Radicanto presentanto “I Canti de scola: riti, danza, poesia per una festa di matrimonio nell’Italia ebraica”. L’appuntamento è nella piazzetta del Teatro, mercoledì 7 agosto (ore 21, ingresso gratuito). Lo spettacolo viene proposto dal Comune in collaborazione con la Rete toscana ebraica in un luogo simbolico: la piazzetta era il cuore del ghetto.