L’agenda di Siena News – A Castellina in Chianti si ritorna negli anni 90 con Dj Marco Bresciani

Musica e buon cibo ne”L’estate di Castellina in Chianti”

Si parte sabato 20 luglio con la festa a cura del Gruppo Idea Giovaniche dalle 21.30 metteranno in scena un party a tema ‘in fondo al mare’ per ballare, fino a tardi, in compagnia del Dj Marco Bresciani sulle note dei brani più famosi di oggi e della musica anni 80 e 90.

Chianti Festival a Castelnuovo teatro ispirato a Calvino

Sabato 20 luglio appuntamento con il teatro e la grande letteratura a Castelnuovo Berardenga, che ospita lo spettacolo una nuova serata del Chianti Festival. Dalle 21.30 sul palco dell’Azienda Vallepicciola a Pievasciata andrà in scena la pièce teatrale “Quanto è distante la luna?”. Lo spettacolo è a cura della compagnia Lo Stanzone delle Apparizioni, con voce narrante Matteo Marsan, la compagnia Teatro Alfieri e l’associazione Le Calcinaie.

Bagno di Birra a Bagno Vignoni

Seconda giornata di appuntamenti con le birre e i birrifici artigianali toscani protagonisti di “Un bagno di birra” con degustazioni, assaggi e musica live nello scenario incantato di Bagno Vignoni (Si). Sabato 20 luglio possibilità di pranzare e cenare nello stand gastronomico mentre i birrifici artigianali inizieranno a spillare birra dalle ore 12 fino a notte. Dalle 22.30 musica live The Shaker. Un bagno di birra è organizzato dal Comune di San Quirico d’Orcia in collaborazione con la Proloco di San Quirico d’Orcia, responsabile della gestione del festival. Otto i birrifici selezionati in questa edizione 2019 provenienti dalle province di Siena, Prato e Pisa.

A Rapolano Terme un fine settimana di musica, incontri, eventi

Alle 23.15, sarà protagonista il gruppo rivelazione 2019, I Hate My Village, la band nata da quattro pesi massimi della scena musicale italiana: Alberto Ferrari (Verdena), Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Afterhours, Calibro 35) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle). Prima di loro, alle 22, si esibiranno sul palco i musicisti de La Batteria. Dopo i concerti spazio alla musica elettronica con i Leopardi. Gli eventi “collaterali” del sabato prevedono, alle 17.30, le letture con i volontari “Nati per leggere” e l’incontro con Nicolò Targhetta autore di “Non è successo niente” (Beccogiallo Edizioni).



Voci illustri della lirica mondiale a Montepulciano

Due voci illustri della lirica mondiale per la prima volta cantano insieme: saranno Eva Mei e Laura Polverelli le protagoniste sabato 20 luglio al 44° Cantiere Internazionale d’Arte al Teatro Poliziano (ore 21.30 – via Fiorenzuola Vecchia, 5). Un inedito duetto sulla sorellanza con brani tratti dalle opere Norma, Tancredi, Così fan tutte, Idomeneo, Anna Bolena e Capuleti. L’ottava giornata di Cantiere si apre alle 18 con le Variazioni Goldberg di Bach nella versione per archi eseguite dal Trio Korè all’Auditorium Falcone (via di Voltaia nel Corso, 57). In contemporanea, al Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme (viale Dante, 64) torna il Bach contemporaneo del DUOroboros, mentre alle 21.30 al Castello di Sarteano va in scena Rodrigo. A festeggiare il fine settimana di Cantiere, c’è il Concerto di mezzanotte in Piazza Grande con la sezione ottoni del Royal Northern College of Music di Manchester e Nicholas Thompson (tromba e direzione).