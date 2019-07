L’agenda di Siena News – A Castellina in Chianti magia di note con l’Orchestra regionale Toscana

Nuovo appuntamento con il Chianti Festival in Piazza del Comune a Castellina

Il Chianti Festival torna a Castellina in Chianti con lo spettacolo “Emozioni in Musica. ORT Attack Ensemble” dell’Orchestra Regionale della Toscana. Martedì 16 luglio, nella Piazza del Comune dalle 21.30. Per l’occasione l’ORT metterà in scena un programma vivace ed energico, nato da un’idea del primo violoncello Luca Provenzani. Sul palco si esibiranno Luca Provenzani e Andrea Landi, violoncelli solisti, su musiche di Vivaldi, Rossini, Morricone/Williams, Piazzolla e Sollima.Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345 oppure visitare il sito della Fondazione Toscana Spettacolo,www.toscanaspettacolo.it, dove è disponibile tutto il cartellone del Chianti Festival in programma nei tre Comuni fino al 31 luglio.

Lauretana Slow, 9 km di passeggiata da Leonina al Sito Transitorio

Al cospetto della luna piena una passeggiata magica sui paesaggi lunari delle Crete Senesi. Martedì 16 luglio un facile trekking in notturna “L’orma sulla luna” per un nuovo appuntamento di Lauretana Slow. Sulle biancane di Leonina e poi al Sito Transitorio e fino a Mucigliani e ritorno, passo dopo passo per circa 9 chilometri guidati dalla suggestione di una notturna che lascerà i partecipanti a bocca aperta. La partenza è fissata da Leonina alle 20.30 (ritrovo e registrazione al Centro Civico Il Prato ad Arbia in viale Toscana 6 alle 19.45 – spostamento in auto). Al rientro ad Arbia tutti i partecipanti potranno rifocillarsi con la spaghettata di mezzanotte al Centro Civico Il Prato. Costo di partecipazione: 10 euro (5 euro per i soci Fie). La quota comprende la copertura assicurativa e la spaghettata di mezzanotte. www.gruppoescursionistiberardenga.it e le pagine Facebook Lauretana Slow; Associazione Il Prato o Gruppo Escursionisti Berardenga.

A Chianciano Terme torna il teatro di “Voci e Progetti” con “Impro Jazz Theater”

Prosegue senza sosta la rassegna di eventi estivi dal titolo “Chianciano Terme da Vivere” che sta animando la cittadina termale già da alcune settimane. Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 16 luglio alle 21.30 con il ritorno sulla scena dell’associazione culturale chiancianese “Voci e Progetti” che porterà un nuovo spettacolo di improvvisazione teatrale dal titolo “Impro Jazz Theater” presso giardinetti del Parco Braille, tra Viale Roma e la Macerina.

Serata di osservazione della Luna con gli Astrofili senesi

Il 16 luglio, giorno in cui si ricorda la partenza, avvenuta 50 anni fa, della missione Apollo 11 che portò i primi esseri umani a camminare sulla Luna, sarà visibile un’eclisse parziale di Luna. L’Unione Astrofili Senesi e l’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena organizzano una serata di osservazione di questo fenomeno astronomico a partire dalle 21.30, presso il Bastione San Domenico della Fortezza Medicea di Siena. La Luna sorgerà già immersa nella penombra, mentre l’ingresso nel cono d’ombra della Terra avverrà alle 22.02. La fase massima dell’eclisse parziale ci sarà alle 23.31, quando circa il 65% della Luna sarà immersa nel cono d’ombra terrestre. L’uscita dall’ombra avverrà alle ore 00.59 del 17 luglio. Con i telescopi, oltre alla Luna sarà possibile osservare i pianeti Giove e Saturno. Le osservazioni astronomiche sono possibili solo in caso di cielo sereno, in caso di pioggia o di cielo coperto, la serata di osservazione sarà annullata.

Evento gratuito senza prenotazione. Maggiori dettagli sul sito www.astrofilisenesi.it e sull’evento Facebook.