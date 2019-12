L’agenda di Siena News – a Casole d’Elsa nuovo appuntamento con ‘Praesepivum’

Sabato 28 dicembre

Alla ricerca delle origini del presepio

Un appuntamento da non perdere soprattutto per i più piccoli, un percorso in itinere che partirà dalla biglietteria del Duomo alla 15 per poi successivamente partire a visitare alcune chiese del centro storico senese. seguirà Il racconto di come si è arrivati al presepio, attraverso un’indagine delle iconografie della Natività nel corso dei secoli. La codifica del Natale e delle sue immagini. Costo della visita: € 6.00 + biglietto del Duomo: € 5.00 – (il Duomo è gratuito per nati e/o residenti a Siena).

Per prenotazioni (non obbligatorie, ma consigliate): [email protected]

Festa a palazzo Corboli

La nobiltà medioevale ritorna a corte, alle 16 a palazzo Corboli, c.so Matteotti 122, Asciano (si) andrà in scena una rivisitazione storica di quella che ora la vita dei nobili di palazzo. Un evento liberamente tratto da reperti storici, ripercorrendo le vite di personaggi realmente esistiti, alla fine dell’evento seguirà un rinfresco per festeggiare il nuovo anno. Ingresso gratuito.

Al Caffè del Teatro in compagnia di Federico Fiumani

Evento organizzato dall’associazione Tv spenta in collaborazione con il Caffè del Teatro, una serata in compagnia di Federico Fiumani, dalle 19 sarà possibile richiedere autografi o conversare con l’artista. Successivamente alle 22, Fiumani si esibirà in concerto. L’ingresso è gratuito.

Domenica 29 dicembre

Un altro appuntamento con Praesepivm

Continua il grande evento a Casole d’Elsa, praesepivum è il nome della più grande rappresentazione umana sulla Natività. tutto il paese diventa un presepio, per uno spettacolo open air dalle 15 alle 19. Ci saranno più di 300 tra attori e comparse che vestiranno a rotazione circa 400 costumi realizzati interamente a mano. Il tutto sarà distribuito su una superficie di 30.000 metri quadrati. Ben 30 scene si svolgeranno in contemporanea, sia quelle classiche della natività che la riproduzione 1:1, quindi in dimensioni originali.

Biglietto di ingresso: intero 11 euro, ridotto soci UniCoop Firenze 10 euro, bambini sotto 6 anni gratis, bambini dai 6 a 12 anni 5 euro.

Sito web: www.casoleventi.it. Numero telefonico per informazioni: 3398596854.

E-mail: [email protected]. Prevendita: ufficio turistico Casole d’Elsa [email protected], telefono 0577948705 (chi acquista in prevendita avrà un accesso preferenziale).

Al via la rassegna ‘Teatro e Famiglia’

Una rassegna nata apposta per i bambini dal titolo ‘Teatro e Famiglia’. Una serie di spettacoli che si concluderà il 6 gennaio, il primo inizierà con il racconto de “Il soldatino di stagno”, tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen. Per informazioni è possibile visitare il sito *www.teatrovittorioalfieri.com <http://www.teatrovittorioalfieri.com/>, contattare il numero 335-6188690 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica [email protected]