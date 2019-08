L’agenda di Siena News – Dal Masgalano a Trieste, la mostra di Chiara Tambani

L’artista Chiara Tambani espone a Trieste

L’artista senese Chiara Tambani arriva a Trieste. L’autrice del bellissimo masgalano 2019 esporrà alcune sue opere nella mostra collettiva “Confini”, insieme ad altri quattro artisti: Tommaso Andrea Bressan, Pompeo Forgione, Marcello Mazzella, Carlo Vidoni. La rassegna espositiva sarà visitabile nella sala Umberto Veruda di piazza Piccola 2, a Trieste, con ingresso libero da domani fino all’8 settembre, tutti i giorni con orario 10.00-13.00 e 17.00-20.00. Gli artisti in mostra si incontrano a Trieste, città emblema del senso del confine, mettendo in dialogo i singoli percorsi di lavoro, e i propri obiettivi, indagando alcuni temi a loro cari e ricorrenti.

Paesaggi Musicali Toscani. Il violino di Ashley Park a Palazzo Chigi

Evento da non perdere quello di domani a San Quirico d’Orcia, nell’ambito di Paesaggi Musicali Toscani, la rassegna di musica classica organizzata da Comune di San Quirico d’Orcia con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Associazione Europea Vie Francigene in collaborazione con l’associazione culturale “Musica Insieme” e in programma fino al 26 agosto. Il festival ha da cinque anni una collaborazione stretta con l’Hudson Valley Philharmonic String Competition, un concorso per giovani violinisti, violisti e violoncellisti che si svolge vicino a New York dal 1966 e che quest’anno è stato vinto dalla giovane violinista americana Ashley Park che si esibirà in concerto venerdì 23 agosto (ore 21.15) a Palazzo Chigi.