L’agenda di mercoledì 11 aprile – Il Franci Festival è un omaggio a Reinecke, Brahms e Bruch

Il Franci Festival è un omaggio a Reinecke, Brahms e Bruch

Fa tappa tra le note del repertorio romantico di area tedesca il nuovo appuntamento del Franci Festival. La rassegna di concerti di musica da camera, organizzata dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena, torna sul palco dell’Auditorium, in Prato Sant’Agostino, con il concerto ‘Il Canto Notturno del Bosco’. Protagonista della performance sarà il trio formato da Francesco Darmanin, al clarinetto; Giulia Guerrini, alla viola con il professor Marco Guerrini, al pianoforte.

“Ekaterina. Una schiava russa nella Firenze dei Medici” Alle 17,30 Marialuisa Bianchi, nella Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 5), presenterà il suo libro “Ekaterina. Una schiava russa nella Firenze dei Medici” (End, 2017). La presenza di giovani schiave nelle città europee del Quattrocento è un fenomeno poco noto e per certi versi rimosso dall’immaginario collettivo che si riferisce a uno dei periodi più affascinanti della Storia esaltandone in modo quasi esclusivo i risultati artistici e culturali. Eppure, a partire dalla metà del Trecento, tante furono le ragazze russe, tartare, greche, turche, saracene strappate alle loro terre e condotte nelle case dei ricchi d’Italia e non solo per svolgere i lavori domestici più umili, accudire gli anziani e soddisfare i desideri sessuali dei padroni.

Focus sul sistema bancario nel 2016

Alle 9.30 all’Università di Siena la presentazione del “Focus sul sistema bancario nel 2016”, analisi realizzata dall’Area studi di Mediobanca.

L’iniziativa è organizzata dal dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Ateneo senese e si terrà a partire dalle ore 9.30 nell’aula Romani, presso il complesso didattico di piazza San Francesco. Il Focus sul sistema bancario è stato realizzato attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati di bilancio di 461 banche italiane con un attivo superiore a 50 milioni di euro.

Ottavario in albis: fino al 15 aprile celebrazioni in Cattedrale

Fino a domenica 15 aprile, sull’altare maggiore del Duomo di Siena sarà esposta l’immagine dell’Immacolata concezione. Come ogni anno nella Cattedrale cittadina si celebra l’Ottavario della Domenica in Albis, e quest’anno la sacra raffigurazione proverrà dalla Contrada della Torre: l’Immacolata Concezione con i SS. Giacomo e Cristoforo, opera di Giovanni di Lorenzo, abitualmente conservata nell’Oratorio di San Giacomo e Sant’Anna. Le celebrazioni per l’Ottavario in Albis 2018 si concluderanno domenica 15 aprile alle 18.30 con la solenne messa di chiusura, e la processione di rientro dell’opera di Giovanni di Lorenzo. Ulteriori dettagli sul programma sono pubblicati sul sito www.contradadellatorre.it. Fino a sabato 14, ogni sera alle 18.30 sarà celebrata una santa Messa.

Colle di Val d’Elsa

La diversità e il cristallo al centro di una mostra di dipinti di Umberto Trezzi

In occasione della Giornata Mondiale di sensibilizzazione sull’Autismo, l’Associazione Autismo Siena Piccolo Principe ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Colle di Val d’Elsa la mostra “Da Max a Ube: pensieri riflessi su cristalli diversi” personale di Umberto Trezzi, artista milanese di fatto ormai senese dopo quasi 30 anni di residenza nella città capoluogo, per lunghi anni dirigente presso la RCR e ora presidente di Federmanager Siena. Saranno esposte oltre una trentina di nuove opere esclusivamente realizzate con il cristallo formato grazie alla collaborazione dei maestri vetrai della Colle Vilca. La mostra è nei locali dell’ex Esattoria MPS in Piazza Arnolfo 8 resterà aperta fino al 14 aprile. I quadri potranno essere ceduti con una donazione a favore della Associazione Autismo Siena Piccolo Principe.