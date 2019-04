La vita precaria di una donna in carriera: ‘Bella Vita’ domani in scena al teatro dei Rozzi

Per la sezione “Siena Teatro”, domani, venerdì 12 aprile alle 21.15, al teatro dei Rozzi, andrà in scena, in prima nazionale, Bella Vita, uno spettacolo prodotto da Opificio Badesse, interpretato da Elisa Porciatti, con scene e grafica di Silvia Porciatti.

Un monologo al femminile sulla precarietà della felicità in un’epoca impegnata a stabilizzare e misurare tutto il resto.

In una grigia ed efficiente metropoli, le vite girano in perenne affanno intorno al luccichio delle celebri giostre Mori, dove l’anziano Fausto, ex volto noto della tv, vende gettoni per due minuti di divertimento.

Alla vigilia di una brutta giornata di pioggia, Wilma, una cinica e disillusa donna in carriera e madre, inciampa in un evento inaspettato che, per la prima volta, la costringe a guardare davvero se stessa e gli altri.

Prevendita dei biglietti alla pagina web “biglietteria teatri e musei” della sezione dei servizi on line del sito www.comune.siena.it.

La vendita diretta dei biglietti al botteghino dei Rozzi sarà attiva venerdì 12 aprile dalle ore 18 fino all’inizio dello spettacolo.

Nello stesso orario, per informazioni contattare lo 0577 46960.