La Vismederi Costone verso il derby con Terrosi in panchina. Bonelli: “Al gruppo chiediamo responsabilità”

Per la Vismederi Costone è tempo di derby, il secondo di questa stagione: domenica alle 18 al PalaPerucatti di Siena, i gialloverdi se la dovranno vedere con i concittadini della Virtus Siena. Per il Costone il momento è delicato, con la squadra reduce dal pesante passivo subito con Cecina e la sconfitta sul campo della Don Bosco Livorno. I rossoblù, dal canto loro, hanno raccolto sei vittorie in stagione, l’ultima delle quali appena una settimana fa su un campo ostico come quello di Quarrata.

“Ai ragazzi abbiamo chiesto una presa di responsabilità collettiva”. Esordisce così Francesco Bonelli, direttore tecnico gialloverde, in fase di presentazione della sfida e che in settimana ha co-condotto gli allenamenti. “Abbiamo parlato con la squadra mercoledì – prosegue Bonelli –, ed abbiamo chiesto ad ognuno di lavorare in primis su sé stessi e in secondo luogo sull’apporto che ognuno può dare al gruppo. In settimana si sono visti dei buoni allenamenti, con i ragazzi che hanno lavorato con la giusta concentrazione e con la serenità e la fiducia di cui abbiamo bisogno in questo momento”. “Domenica – precisa ancora il dt – in panchina ci sarà Gianni Terrosi in qualità di capitano-allenatore, e al suo fianco ci sarà Leonardo Ceccarelli. Gli altri infortunati saranno in panchina o comunque in tribuna per sostenere il gruppo e dare il loro contributo: è questo il tipo di responsabilità che vogliamo”.

“Sarebbe presuntuoso – conclude Bonelli –, dopo questo periodo, dire che domenica ce la giocheremo alla pari. La Virtus è una squadra profonda e completa in ogni reparto, con un roster ed un’organizzazione tattica che la rendono una delle migliori formazioni del campionato. Il nostro gruppo dovrà ragionare come se fossimo al completo e soprattutto dovrà tornare a giocare la sua partita. Lo dobbiamo a noi stessi, al club e lo dobbiamo ai tifosi”.