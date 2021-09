La Virtus Siena supera Costone e Mens Sana e si aggiudica il torneo Bonci-Brenci

Si è giocato ieri al Palaorlandi il torneo dedicato a don Vittorio Bonci e Giorgio Brenci, vinto dall’Acea Virtus Siena che ha superato rispettivamente la Vismederi Costone e la Named Mens Sana. Al secondo posto si sono classificati i ragazzi della Piaggia, mentre la squadra con il completo biancoverde si è posizionata ultima. L’evento, offerto dal Costone e dalla Contrada della Selva, aveva ottenuto anche il patrocinio del Coni di Siena e la sponsorizzazione di Argiano.

Il torneo si è giocato con partite da 2 tempi da 10 minuti, inversione di campo e limite di falli personali a 4 per gara e l’ammissione del risultato di parità. Nella prima sfida la Virtus Siena ha superato la Mens Sana per 36-32, a seguire i biancoverdi hanno ceduto ai padroni di casa per 38-34. Infine, nella finale tra Virtus e Costone, sono stati i primi ad avere la meglio vincendo per 28-20 e conquistando quindi il primo posto nel torneo.

Al termine del torneo si sono svolte le premiazioni che hanno visto la presenza dei figli di Giorgio Brenci, Lorenzo e Fabrizia, e di Ezio Cardaioli che ha consegnato a Niccolò Mencherini del Costone il trofeo di miglior giocatore. Alla fine della manifestazione, il presidente della Vismederi, Emanuele Montomoli e Velio Cini della Contrada della Selva, hanno consegnato il trofeo alla formazione virtussina.