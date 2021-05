La Virtus Siena è corsara ad Agliana: 70-71 per i rossoblù

La Virtus Siena espugna il difficile parquet della Endiasfalti Agliana con una sola lunghezza di margine. La squadra senese, peraltro, era senza Bartoletti, ma, nonostante ciò, è stata in grado di produrre una prestazione di grinta e coraggio, portando a casa una vittoria importantissima.

La partita vede i padroni di cada partire forte, mentre la difesa rossoblù non sembra in grado di complicare la vita degli avversari: dopo 10 minuti il tabellone dice 25-11 per i padroni di casa. La riscossa senese ha inizio nella seconda frazione, con la formazione ospite che riesce a registrare la difesa, poi ci pensa il veterano Lenardon che suona la carica con due bombe e riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio. Agliana, però non ci sta e riesce a ricucire ed andare all’intervallo lungo sul 44-32.

Nella terza frazione la Virtus Siena riesce a dare seguito a quei propositi di rimonta che avevano palesato già nel secondo quarto: in soli 2 minuti di gioco la squadra si issa fino al 44-39. Il solito Lenardon siglerà poi il canestro del 46-46, ma, nel finale, è Rossi a riportare i suoi in vantaggio. A 10 minuti dalla fine il punteggio è fisso sul 54-51. Nell’ultima frazione è battaglia aperta, con le difese che salgono vertiginosamente di tono. A poco più di 3 minuti dalla fine Nepi infila la bomba del 63-68, ma la partita è lungi dall’essere terminata. Nel convulso finale, a premiare la Virtus Siena è la lotteria dei tiri liberi: a chiudere la contesa sarà Imbrò con un 2/2 dalla linea della carità. Sul finale Agliana riesce anche a mettere a segno una clamorosa tripla da centrocampo, inutile, però, ai fini dell’esito: i rossoblù vincono 70-71 su un campo comunque ostico.

Endiasfalti Agliana – Acea Virtus Siena 70-71

Parziali: 25-11; 19-21; 10-9; 16-20;

Agliana: Zita 3, Bogani 13, Rossi 18, Gherardeschi, Razzoli, Covino, Nieri 17, Tuci 12, Cavicchi 5, Salvi 2, Cantre.

Allenatore: Mannelli

Virtus Siena: Berardi, Calvellini, Cannoni, Lazzeri 3, Bianchi 5, Olleia 8, Lenardon 12, Imbrò 14, Ndour 13, Nepi 16, Braccagni, Bovo.

Allenatore: Spinello