La Virtus ricorda Sandro Finetti, a ottobre il memorial in suo onore

La Virtus commemora la figura di Alessandro Finetti, storico responsabile del minibasket rossoblu, per oltre 40 anni punto di riferimento virtussino per grandi e piccini, la cui recente scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile. La Virtus non poteva far altro che ricordarlo nel miglior modo possibile, con il primo Memorial a lui dedicato, che si terrà domenica 11 Ottobre al PalaPerucatti. Visto che, oltre all’attività in rossoblu, Sandro ha militato per alcuni anni sulle panchine di Mens Sana e Costone, la Virtus ha deciso di invitare le altre due società senesi a partecipare al torneo per omaggiare al meglio una figura di grande rilievo per la società di Piazzetta Don Perucatti.



Purtroppo Sandro Finetti non potrà essere omaggiato come dovrebbe, vista la mancata presenza all’evento del pubblico come da protocolli, con il triangolare che si disputerà a porte chiuse. Il Memorial sarà però trasmesso in diretta integrale sulle due emittenti senesi Radio Siena Tv e Canale 3 Toscana. Il torneo si svolgerà a partire dalle 17, con tre partite da 20 minuti intervallate da una gara del tiro da 3 punti che vedrà sfidarsi i migliori interpreti delle tre squadre. Si tratta di un appuntamento importante anche in ottica campionato, visto che dopo due settimane partirà la serie C Gold e dopo tre la serie C Silver, che vedrà ai nastri di partenza Costone e Mens Sana.



Si ringraziano gli sponsor che contribuiranno all’evento e che hanno da subito aderito all’iniziativa, che sono Ottica Ricci, Marco Fatucchi – San Paolo Invest, GP Motor e Fusi&Fusi.



Nei prossimi giorni presenteremo le tre squadre e nel percorso di avvicinamento al Memorial ci saranno anche vari ricordi di Sandro Finetti da parte di persone che hanno avuto la fortuna di affiancarlo nei sui anni in rossoblu.