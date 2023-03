La Virtus dà battaglia ma non esulta: tra Stosa e Quarrata termina 70-73

STOSA VIRTUS SIENA-DANY BASKET QUARRATA 70-73 (19-21; 44-46; 56-54)

STOSA VIRTUS SIENA: Berardi 5, Paunovic 2, Bartoletti 6, Dal Maso 14, Bianchi ne,Olleia 5, Imbrò 15, Costantini 3, Laffitte 7, Ricciardelli ne, Banchero, Calvellini 13. All. Franceschini

DANY BASKET QUARRATA: Zucconi ne, Balducci 21, Marzullo 2, Cantré 3, Falaschi 6, Rossi 10, Regoli 13, Frati ne, Riccio 6,Frangioni ne, Calugi, Mustiatsa 12. All. Tonfoni

Dopo una sfida combattuta fino all’ultimo secondo, la Virtus Siena si è arresa alla Dany Basket Quarrata per 70-73, totalizzando così la quarta sconfitta di seguito.

Prima frazione di gioco in cui le due squadre si studiano, ma allo stesso tempo, si danno battaglia con continui sorpassi e controsorpassi e ad avere la meglio sono gli ospiti, che chiudono il quarto con il risultato di 19-21.

Quarrata parte bene anche nel secondo quarto e prova a fuggire sugli avversari, ma ogni ad ogni canestro arriva sempre la risposta della Virtus, che non permette la fuga: il primo tempo si chiude, dunque, sul 44-46 .

Dal Maso impatta all’inizio del terzo periodo, ma la Dany trova 5 punti di fila. Imbrò e Dal Maso realizzano per il -1 (50-51). Quarrata allunga, ma Dal Maso, Calvellini e Imbrò trovano il break del sorpasso rossoblu che chiude la terza frazione sul 56-54.

Mazzullo impatta in avvio dell’ultima frazione di gioco. Laffitte e Calvellini riportano avanti la Stosa, ma Quarrata torna in vantaggio con un nuovo break. Bartoletti e Calvellini riavvicinano la Stosa a -1 (62-63 a 4’). Regoli e Falaschi allungano sul +5 (62-67 a 3’). Olleia e Paunovic dalla lunetta segnano per il -2 (65-67 a 1’27”). Regoli fa 2/2 (65-69). Imbrò da tre realizza per il -1. Balducci in lunetta fa 2/2. Bartoletti subisce antisportivo fa il 2/2 del 70-71. Balducci subisce fallo e non sbaglia. Imbrò tenta il tutto per tutto, ma la tripla non va a bersaglio e la Virtus cede a Quarrata 70-73.