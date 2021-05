La storia – Marcella Moscatelli: “A 80 anni ho scelto ancora l’amore: proseguo da sola il lavoro costruito con mio marito”

C’è chi nella vita sceglie l’amore, sempre e comunque. Come la storia di Marcella Moscatelli, 79, purtroppo da meno di un anno rimasta vedova. Un addio sofferto, dai racconti di Marcella, ma inevitabile. Ma lo donna non ha detto addio alla vita e con forza ha voluto ribadire l’amore per il suo compagno di vita. Come? Prendendo in mano le redini dell’azienda di famiglia, da sempre gestita dal marito, nei pressi di Siena nella località Sant’Andrea. Un allevamento di bovini, razze Chianine e Limousine, da portare avanti per amore del marito perlopiù.

“Quando sono rimasta sola non ci ho pensato un attimo – ha detto Marcella Moscatelli – ho voluto portare avanti l’azienda di mio marito. Una scelta difficile, ero sempre rimasta in disparte dagli affari di famiglia, prendere il ritmo del lavoro non è stata una passeggiata. Purtroppo sono sola, non abbiamo mai avuto figli, ho preso un ragazzo che mi da una mano nella gestione dei lavori. Devo comunque ringraziare Coldiretti che si è dimostrata una famiglia, sempre vicini e pronti a darmi una mano”.

Con la voce piena di emozione, Marcella trasuda speranza e vita, impossibile non percepire il suo amore nei confronti del marito, che adesso vive tra le sue parole, nelle azioni di Marcella, in quell’azienda agricola che rappresenta il lavoro di una vita.

Niccolò Bacarelli