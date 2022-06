La storia – “Io, dal rione Sanità al cuore di Siena per portare i sapori veraci di Napoli”

La vera pizza napoletana, i panuozzi, i fritti, la mozzarella di bufala campana e il fiordilatte e tanti altri prodotti della tradizione partenopea: così Carmine Pecoraro ha deciso di investire a Siena con un nuovo locale che aprirà a Siena oggi, sabato 18 giugno, in via Camollia al 192. Carmine nasce nei quartieri popolari di Napoli, nel rione Sanità, ma con la pizza già nel proprio futuro.

L’arte del pizzaiuolo è stata anche riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2003.

“Io vengo da Napoli ma sono in Toscana dal 1998. La mia attività di pizzaiolo, in questa regione, parte a Follonica e con gli anni ho avuto modo di confrontarmi con tanti clienti senesi. Dopodiché, visitando Siena, ho avuto modo di innamorarmi di questa città ed ho pensato che questa potesse essere una piazza dove il mio prodotto avrebbe potuto avere successo” racconta Carmine, che non manca di sottolineare la sua dedizione al proprio lavoro e alla tradizione: “Abbiamo prodotti classici, dalla mozzarella di bufala campana alla farina Caputo, tutti prodotti che a Napoli vanno per la maggiore”.

“Spero e penso – prosegue il titolare della pizzeria “Da Carmine” – che il prodotto piaccia qui a Siena così come è piaciuto a Follonica. Qualche cliente, cosa che mi ha fatto molto piacere, mi ha già fatto i complimenti per questa nuova apertura a Siena. Spero di poter portare qualcosa di nuovo in questa città: la mia è la vera pizza napoletana, non abbiamo prodotti gourmet o altro: noi veniamo dai quartieri poveri di Napoli”.

Emanuele Giorgi