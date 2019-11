La storia delle pratiche edilizie del Comune di Siena adesso è online

Una nuova funzionalità è stata attivata dal Comune di Siena. E’ già attiva nella pagina web della ricerca pubblica delle pratiche edilizie una nuova funzionalità che arricchisce il patrimonio informativo messo a disposizione della comunità.

Una volta individuata una determinata pratica, quando presenti, sono indicate le pratiche edilizie che hanno generato o che seguono quella della quale si sta facendo la ricerca (quali le varianti), consentendo anche di “navigare” dall’una all’altra per ottenere la completezza dei dati presenti.

Come ha spiegato l’assessore comunale all’urbanistica Francesco Michelotti “questo permette di avere un quadro più completo della ‘storia dei lavori’ inerenti un certo intervento, e un’informazione più accurata per poter indicare all’ufficio comunale le pratiche delle quali si intende chiedere la visura”. Questo ulteriore servizio messo a disposizione dall’amministrazione fa seguito all’inserimento in un unico database di tutte le pratiche edilizie presentate al Comune di Siena dal 1951 ad oggi e liberamente consultabile. Naturalmente, in presenza di oltre 135mila pratiche, è possibile che si riscontrino situazioni di inesattezza o incompletezza che, se segnalate agli uffici, saranno verificate e prontamente corrette.