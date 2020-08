La storia del Corteo dei ceri e dei censi a Siena

In una forma diversa vista l’emergenza coronavirus, nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, si apriranno, come da tradizione, le celebrazioni in onore di Maria Santissima Assunta, Patrona e Regina di Siena e del suo antico Stato, con il Corteo dei Ceri e dei Censi. La cerimonia d’offerta dei Ceri e dei Censi fu istituita, nella forma attuale, nell’agosto del 1924, ma ha origini antichissime, e anzi potremmo affermare che la corsa di cavalli nasce in conseguenza di questa cerimonia, non viceversa. Giovanni Mazzini e Maura Martellucci ne raccontano la storia e gli aneddoti.