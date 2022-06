La storia – Andrea, Debora e l’impresa nata in garage che ribalta le teorie: sì ai negozi fisici

Non hanno ancora compiuto 30 anni Andrea e Debora, uniti nella vita come nel lavoro, partendo da un sogno che è nato in un garage.

Ora, il richiamo al garage rock che ha visto nascere alcune tra le più famose band dagli anni ‘60 ai giorni nostri, è forte ma no, non si tratta di musica anche se questo sogno è tutto internazionale.

Facciamo un passo indietro, nemmeno troppo, alla fine della scuola per Debora e Andrea: i due hanno frequentato corsi per specializzarsi come creatori di siti web, e-commerce, SEO. Tre elementi fondamentali per vivere nel mercato odierno. Era il 2015 quando i due decidevano di aprire il loro sito per commerciare online prodotti per il fitness (la loro grande passione) ed integratori alimentari. Oggi, a distanza di 7 anni, i due ragazzi hanno potuto festeggiare l’inaugurazione del loro negozio fisico, la nascita e la produzione di una loro linea di prodotti ma soprattutto un business che si è allargato non solo agli sportivi ma ad una clientela ampia.

“La nostra storia parte nel garage di casa – racconta Debora Scialabba, titolare di Dyinamic -. Grazie alle conoscenze approfondite e specialistiche del web abbiamo creato il nostro sito internet e abbiamo iniziato a comprare e vendere online articoli per il mondo del fitness e integrazione sportiva. A un certo punto abbiamo deciso di mollare tutto e seguire la nostra passione per il mondo del fitness che era già sbocciata nonostante fossimo giovanissimi. Dopodiché abbiamo iniziato a creare e distribuire i nostri prodotti e siamo arrivati a produrre un nostro marchio di burro di arachidi ed uno di integratori alimentari. Siamo in espansione? Sì, noi vogliamo pensarla proprio così” raccontano, soddisfatti. Oggi, Dyinamic vanta di essere l’unica realtà del territorio e oltre ai migliori marchi mondiali per il fitness e lo stile di vita sano, vola anche su Amazon con tre tipi di burro di arachidi prodotti proprio in terra di Siena e pensati per chi vuole mantenersi in forma.

Ad una prima impressione superficiale, si potrebbe pensare che il negozio sia pensato e destinato solo agli sportivi. Al contrario, il negozio è aperto ed adatto a chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo, come spiega ancora Debora: “Noi siamo aperti a tutti coloro che vogliono condurre uno stile di vita sano, non solo a chi già va in palestra, Peraltro, proprio per aiutare chi ha bisogno abbiamo una stanza nel nostro negozio destinata ad una dietista che si prende cura di chi vuole, giustamente, associare corretta alimentazione a stile di vita sano”.

Emanuele Giorgi