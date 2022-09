La start up senese Vreedom protagonista al festival delle eccellenze del Mediterraneo

“Lavoriamo perché ogni informazione sia disponibile al momento giusto, in modo da fare la differenza. Mi riferisco alle informazioni essenziali e al momento in cui esse servono ai professionisti e ai caregiver che ne hanno esigenza per migliorare i processi di cura dei pazienti ed i percorsi assistenziali dei cittadini. Per questo è nata Vreedom (Virtual Freedom), per liberare le informazioni essenziali che ad oggi sono limitate ai singoli sistemi informativi, di difficile accesso per la cura e non sempre protetti per la tutela della privacy”.

Così l’imprenditore senese Lorenzo Paganelli, a capo della neonata Vreedom (Virtual Freedom), parlerà della start up nata con l’obiettivo di fornire ad ogni cittadino la possibilità di scegliere un partner virtuale per la propria esigenza di salute attraverso una piattaforma integrata per raggiungere tre risultati: migliorare lo stato di salute dei cittadini; monitorare lo stato di salute della popolazione; fare prevenzione e ridurre il carico economico delle Aziende sanitarie e della sanità privata

Lorenzo Paganelli sarà tra i protagonisti del Mediterranean Wine Art Fest, festival delle eccellenze e degli scambi economici culturali per un mediterraneo di Pace, che si svolge al Complesso di San Domenico Maggiore a Napoli fino al 17 settembre.

Paganelli parlerà alle 17 di sabato, nella Sala del Capitolo del Complesso di San Domenico Maggiore, insieme a Pier Paolo Baretta, assessore al bilancio del Comune di Napoli, e Valeria Fascione, assessore all’innovazione di Regione Campania. Con loro anche Crescenzo Coppola, Head of Enterprise Sales Southern Italy che coordinerà anche il tavolo, e Annamaria Colao, Cattedra Unesco Educazione alla salute e sviluppo sostenibile.

L’obiettivo del festival, che vanta ospiti di fama internazionale, è quello di offrire una visione e una proposta sui temi dell’agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, medicina, salute e stili di vita, innovazione ed economia circolare durante i tanti dibattiti condotti. È per questo che l’azienda senese Gmed ha deciso di fondare la Vreedom Srl, start up innovativa certificata per sviluppare il mercato italiano

Mediterranean Wine Art Fest ha ricevuto l’Alto Patrocinio dell’Assemblea dei Parlamentari del Mediterraneo – PAM, il patrocinio della regione Campania, della città Metropolitana di Napoli, del comune di Napoli, dell’ICE, ENIT, di Future Food Institute e i riconoscimenti del MANN e delle università Federico II, l’Orientale, Parthenope, suor Orsola Benincasa, Universitas Mercatorum e Luigi Vanvitelli.